Πολιτική

Προϋπολογισμός 2021: Σφοδρή αντιπαράθεση Κυβέρνησης-Αντιπολίτευσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το “μπρα ντε φερ” στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Με ομιλίες βουλευτών και Υπουργών, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021, η οποία θα ολοκληρωθεί το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης με την ψήφιση του.

Τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό αναπτυξιακό προϋπολογισμό, ενώ η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι είναι χωρίς κοινωνικό πρόσωπο.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, χαρακτήρισε «χρονιά πρόκληση για την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης το 2021», ένα εμβληματικό όπως είπε έργο, με στόχο το νέο ασφαλιστικό ταμείο να μετατραπεί σε αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. «Ούτε ένα ευρώ δεν δεσμεύεται στο προϋπολογισμό του 2021 για το ασφαλιστικό σύστημα. Το 2021 είναι χρονιά που σχεδιάζουμε και ψηφίζουμε ενώ το 2022 είναι το έτος της εφαρμογής», επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη και μεταρρυθμιστική πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο στη πράξη και όχι στη θεωρία, όπως συμβαίνει στην Αριστερά. Ο νέος προϋπολογισμός είναι η επιβεβαίωση των νεοφιλελεύθερων επιλογών της και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Θοδωρής Ρουσσόπουλος, ενώ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική πλειοδοσίας. «Στο νέο προϋπολογισμό δεν εισάγεται ούτε ένας φόρος ενώ μειώνονται στοχευμένα οι ασφαλιστικές εισφορές και ενισχύονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη οικονομία», συμπλήρωσε.

«Η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα τρέφεται από την πανδημία: βλέπε σχέδιο Πισσαρίδη», ανέφερε, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη και πρόσθεσε: «Με τον προϋπολογισμό που συζητείται σήμερα βλέπουμε το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2021. Αντιλαμβανόμαστε ότι με πρόβλεψη για ύφεση 10,5% και το δημόσιο χρέος στο 208% του ΑΕΠ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μας οδηγήσει μέσα σε μια δεκαετία για δεύτερη φορά στη χρεοκοπία».

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου, υποστήριξε ότι από τον νέο προϋπολογισμό απουσιάζει και το σχέδιο και η βούληση αλλά και στοχευμένα μέτρα που θα ενισχύσουν τόσο την ανάπτυξη της χώρας όσο και τη κοινωνική συνοχή, ενώ σημείωσε ότι «το σχέδιο Πισσαρίδη ούτε πρέπει να απαξιώνεται ούτε και να θεοποιείται».

Από το ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσώτης υπογράμμισε ότι είναι «ένας ακόμα αντιλαϊκός προϋπολογισμός που τσακίζει στη κυριολεξία τα λαϊκά στρώματα ενισχύοντας τα κέρδη των επιχειρηματιών».

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Σοφία-Χαϊδω Ασημακοπούλου, ανέφερε ότι απουσιάζουν παντελώς ουσιαστικά κίνητρα στήριξης των επενδύσεων, αλλά και της κοινωνίας.

Από το ΜεΡΑ25, η βουλευτής Φωτεινή Μπακαδήμα, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τονίζοντας ότι απουσιάζουν μέτρα στήριξης του.