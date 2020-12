Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Η πανδημία δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για τις παρεμβάσεις στα φάρμακα

Στόχος, όπως τονίζει, η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε κάθε απαραίτητο φάρμακο.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη θέση του Υπουργού Υγείας, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα “Παραπολιτικά” ο Βασίλης Κικίλιας, είχε πει «Πρώτα ο Ασθενής». «Με αυτήν την αρχή, το Υπουργείο Υγείας έθεσε ως προτεραιότητα την άμεση δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων στη φαρμακευτική πολιτική της χώρας, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε κάθε απαραίτητο φάρμακο. Εδώ και ένα χρόνο οι ογκολογικοί ασθενείς παίρνουν απευθείας τα φάρμακά τους από τις κλινικές, ενώ και από τις αρχές του 2020, οι περιπατητικοί ασθενείς με καρκίνο και οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία της γειτονιάς. Βάλαμε έτσι τέλος στις “ουρές της ντροπής”, διασφαλίζοντας μια αξιοπρεπή θεραπεία. Τον περασμένο Δεκέμβριο, εκδώσαμε νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, με καμία αύξηση και μειώσεις μέχρι και 7% σε 3.000 κωδικούς. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομήσαμε 180 εκατ. ευρώ για το Κράτος και, κυρίως, οι πολίτες γλίτωσαν από 50 εκατ. ευρώ συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη. Θέλω να θυμίσω ότι παραλάβαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αυξήσεις έως και 10%... Επίσης, με τροπολογία που περάσαμε στη Βουλή, χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι, πρώην δικαιούχοι Ε.Κ.Α.Σ., που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν επιβαρύνονται καθόλου στη φαρμακευτική δαπάνη».

Στο ίδιο άρθρο ο Yπουργός Υγείας αναφερόμενος στην πανδημία, τη μεγαλύτερη κρίση Δημόσιας Υγείας που έχει βιώσει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια, όπως γράφει, αυτή «δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για τις παρεμβάσεις μας στο χώρο του φαρμάκου. Τον Μάιο του 2020, με Υπουργική Απόφαση, εντάχθηκαν στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, 195 συσκευασίες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, πολλών εκ των οποίων η εξέταση εκκρεμούσε από το 2018. Τα συγκεκριμένα φάρμακα αφορούν παθήσεις όπως, λευχαιμία, καρκίνο του προστάτη, σακχαρώδη διαβήτη, αναιμία, αρτηριακή πνευμονική υπέρταση, ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, άσθμα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn, ενώ περιλαμβάνονται και φάρμακα αντιρετροϊκής θεραπείας και φάρμακα σπανίων παθήσεων. Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν προσπάθειες μας για την πρόσβαση των ασθενών με κυστική ίνωση σε καινοτόμο θεραπεία που σώζει κυριολεκτικά τις ζωές τους.

Στον τομέα των επενδύσεων, ήδη έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα με τη δυνατότητα που δώσαμε στη φαρμακοβιομηχανία να συμψηφίζει ένα μέρος του clawback με επενδύσεις σε κλινικές μελέτες και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Μετά από 10 χρόνια σκληρών δημοσιονομικών μέτρων και μνημονίων, μετατρέψαμε ένα αντιαναπτυξιακό μέτρο σε μηχανισμό προσέλκυσης επενδύσεων».

Η υλοποίηση του σχεδίου μας για τη αλλαγή του τοπίου στο χώρο του φαρμάκου, συνεχίζεται μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων και πάντα στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς θεσμικού διαλόγου με όλους εμπλεκόμενους φορείς - συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, συνεχίζει ο κ. Κικίλιας. «Σκοπός μας η άρση των στρεβλώσεων που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, για την η προστασία των ασθενών και των οικονομικά αδύναμων και την επάρκεια της φαρμακευτικής αγοράς που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας», καταλήγει το άρθρο.