Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ολλανδία: “καλπάζει” η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων ανησυχεί τους ειδικούς που εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 9.000 και πλέον μέσα σε ένα 24ωρο, η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Οκτώβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

Με τα τελευταία επιβεβαιωμένα κρούσματα ο συνολικός αριθμός από την αρχή της πανδημίας ξεπέρασε τα 600.000 και ο αριθμός των θανάτων τους 10.000.

Μέλη της ολλανδικής κυβέρνησης συναντώνται αύριο για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων.