Αθλητικά

Πάολο Ρόσι: Ανατριχίλα στην κηδεία του (βίντεο)

Οι πρώην συμπαίκτες του στο Μουντιάλ της Ισπανίας σήκωσαν το φέρετρο με τη σορό του θρύλου του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον Πάολο Ρόσι στην “τελευταία κατοικία” του. Ο διάσημος άσος “έφυγε” ξαφνικά στα 64 χρόνια του. Κανείς δεν ξέχασε πως είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1982, στην Ισπανία, βγάζοντας στο δρόμο ένα ολόκληρο έθνος, που περίμενε 44 χρόνια εκείνη τη στιγμή.

Ο ήρωας της “σκουάντρα ατζούρα”, ο επιθετικός που συμμετείχε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1978, 1982, 1986) άφησε τα εγκόσμια, αφού έδωσε μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, και σήμερα πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον καθεδρικό ναό της Βιντσέτζα στην κηδεία του, μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα.

Το φέρετρο του Ρόσι συνόδευσαν οι συμπαίκτες του στο Μουντιάλ της Ισπανίας, Μάρκο Ταρντέλι, Αντόνιο Καμπρίνι, Τζανκάρλο Αντονιόνι, Φούλβιο Κολοβάτι, Αλεσάντρο Αλτομπέλι, Μπέπε Μπέργκομι, Φράνκο Μπαρέζι, Ντανιέλε Μασάρο και Τζοβάνι Γκάλι.

Ο κόσμος χειροκρότησε την πομπή, και φώναζε τo όνομα του. Στο φέρετρο βρίσκονταν η φανέλα της εθνικής Ιταλίας, όπως και αυτές της Βιντσέντζα και της Γιουβέντους. Μάλιστα, στο ναό υπήρχε και το πρωτοσέλιδο της αθλητικής εφημερίδας “Gazzetta dello Sport”, μετά τον προσωπικό του θρίαμβο στο Μουντιάλ του 1982.

Στην εκκλησία, λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού, επετράπη η είσοδος μόνο σε 300 άτομα, εκ των οποίων ήταν μεγάλα ονόματα του ιταλικού ποδοσφαίρου, όπως οι Μαλντίνι και Ρομπέρτο Μπάτζο, ενώ όλη η διαδικασία καλύφθηκε ζωντανά από την δημόσια τηλεόραση Rai.