Αθλητικά

Γκραν πρι Αμπού Ντάμπι: έκπληξη στα δοκιμαστικά

Έπρεπε να φτάσουμε στον τελευταίο αγώνα της σεζόν για να έχουμε δυο πρωτιές. Ποιος θα ξεκινήσει από την pole position.

Ο Μαξ Φερστάπεν και η RED BULL θα εκκινήσουν από την pole position στο γκραν πρι του Αμπού Ντάμπι αύριο (13/12), στον 17ο και τελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα.

Αυτή είναι μόλις η πρώτη pole position της σεζόν για τον Ολλανδό οδηγό, αλλά και η πρώτη που κερδίζεται από μονοθέσιο με κινητήρα που δεν είναι της Μercedes.

O Φερστάπεν άφησε στη δεύτερη θέση τον Βάλτερι Μπότας και στην τρίτη τον Λιούις Χάμιλτον.