Κορονοϊός: σαρωτικοί έλεγχοι – “βροχή” τα πρόστιμα

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές επέβαλλαν πρόστιμα και σε τράπεζες για παραβίαση των όρων λειτουργίας.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, Δημοτική Αστυνομία, Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Α.Δ.) διενήργησαν την Παρασκευή, 11.12.2020 συνολικά 47.316 ελέγχους και κατέγραψαν 1.276 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 403.400 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (46.702).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

3. Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1) Μικτό κλιμάκιο ελέγχου Επιθεωρητών της Ε.Α.Δ. και του Σ.ΕΠ.Ε. διενήργησε έλεγχο στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών και επέβαλλε διοικητικά πρόστιμα σε Τράπεζες συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού.

2) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

3) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε γυμναστήριο για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.

4) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε τσιπουράδικο, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

5) Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (2) πρόστιμα των 3.000 ευρώ έκαστο σε μίνι-μάρκετ για πώληση προϊόντων κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.