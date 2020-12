Οικονομία

Βρούτσης: η Ελλάδα θα είναι το αναπτυξιακό παράδειγμα της Ευρώπης

Βαθιά κοινωνικό και έντονα αναπτυξιακό, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον προϋπολογισμό του 2021.

«Ξεπερνώντας την κρίση, η Ελλάδα θα αποτελέσει αναπτυξιακό παράδειγμα στην Ευρώπη. Μέσα από αυτή την ανάπτυξη, θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στην οικονομία», δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

«Ο προϋπολογισμός του 2021 είναι βαθιά κοινωνικός και έντονα αναπτυξιακός. Δεν έχει κανένα νέο φόρο, έχει μειώσεις εισφορών και έχει την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτά τα τρία στοιχεία σηματοδοτούν ότι ο προϋπολογισμός του 2021 έχει πυξίδα την επένδυση και τη μεταρρύθμιση, για να πάμε τη χώρα εκεί που της αξίζει και για να προστατεύσουμε κάθε Έλληνα πολίτη με πολιτικές που είναι βαθιά κοινωνικές», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας.

Αναφερόμενος σε όσα έγιναν το 2020, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, ο Γιάννης Βρούτσης είπε ότι:

Ψηφίστηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που «απελευθέρωσε τις παραγωγικές δυνάμεις από το εισόδημα που είχε μετατραπεί από ασφαλιστικό σε φορολογικό» και που «είναι ο πρώτος νόμος που ήρθε στη Βουλή με αναλογιστική μελέτη, που δημιουργεί νέες προϋποθέσεις, δίνει δύναμη σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και δημιουργεί, για πρώτη φορά στη χώρα, έναν μοναδικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ενοποιεί όλους τους ασφαλιστικούς φορείς».

Στη βάση του νόμου αυτού, καταβλήθηκαν 250.000 επικουρικές συντάξεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ σε συνταξιούχους.

Πήραν αναδρομικά 1.152.000 συνταξιούχοι συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Δρομολογήθηκε η εξόφληση υποχρεώσεων σε κληρονόμους που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβαρουαρίου του 2021.

Αποκαταστάθηκαν από το 50% στο 70% οι συντάξεις χηρείας.

Η Κυβέρνηση αν και «κληρονόμησε» 45.000 υποθέσεις καταβολής εξόδων κηδείας, «σήμερα δεν χρωστάει ούτε μια περίπτωση εξόδων κηδείας».

Ενοποιήθηκε το σύστημα κύριας και επικουρικής σύνταξης και πλέον οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται μαζί με τις επικουρικές.

Δημιουργήθηκαν νέες υποδομές, όπως η υποδομή για το επίδομα ασθένειας και ατυχήματος, όπως η πλατφόρμα των εξόδων θανάτου, της κηδείας ώστε ο συγγενής του θανόντα να πληρώνεται αυτόματα.

Δόθηκε ανταποδοτικότητα, δημιουργήθηκαν οι ελεύθερες κατηγορίες, γεγονός που «δίνει νέα δυναμική στον ασφαλιστικό νόμο».

Δημιουργήθηκε η ψηφιακή σύνταξη “ΑΤΛΑΣ” που ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2021.

Παρουσιάστηκε το πληροφοριακό σύστημα “ΑΤΛΑΣ”, με το οποίο να μην χρειάζεται πλέον να ξαναγίνει ερώτηση στη Βουλή για το πόσες είναι οι εκκρεμείς συντάξεις, πόσες βγαίνουν, πόσες αιτήθηκαν οι εργαζόμενοι. Μηνιαία θα εκδίδεται δελτίο.

Ο Υπουργός είπε ότι το 2021 ολοκληρώνεται το ψηφιακό σύστημα “ΑΤΛΑΣ”, ώστε να αποδοθούν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις όλων των συνταξιούχων. «Μια παθογένεια 50 ετών, θα τη λύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για πρώτη φορά, μέσα στο 2021», είπε ο κ. Βρούτσης.

Για τα θέματα της εργασίας, ο Υπουργός είπε ότι η πρωτοφανής υγειονομική κρίση, «μετά την υγεία χτύπησε την εργασία», αλλά τόνισε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, η κυβέρνηση «μεθοδικά, υπεύθυνα και λελογισμένα χειρίστηκε καλά τα πράγματα». Ο κ. Βρούτσης επικαλέστηκε γι’ αυτό τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές που ακολούθησε η Ελλάδα.

Ειδικότερα για τον προϋπολογισμό του 2021, ο Υπουργός επεσήμανε ότι προβλέπει την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών συντάξεων.

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε τέλος, ότι με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή θα συντελεστεί έμμεσα αύξηση των μισθών των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε λέγοντας ότι τα μειωθούν τα έσοδα του ΟΑΕΔ, αλλά «σήμερα πρέπει να ζητήσει συγνώμη», διότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ενίσχυση του ΟΑΕΔ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθεί το κενό, είπε ο Γιάννης Βρούτσης.

«Θα κάνουμε και το 2021 και για όσο χρειαστεί, ό,τι είναι δυνατό να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, τους αδύναμους, τους ανέργους. Το κάναμε πράξη το 2020, θα το κάνουμε πράξη και το 2021. Ξεπερνώντας την κρίση, η Ελλάδα θα αποτελέσει αναπτυξιακό παράδειγμα στην Ευρώπη. Μέσα από αυτή την ανάπτυξη, θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στην οικονομία», είπε ο Υπουργός Εργασίας.

Αντιπαράθεση με βουλευτές της αντιπολίτευσης

«Κύριε Βρούτση, αν είχαν οι πιτσιρικάδες τη δυνατότητα να έχουν παρακολουθήσει και τη χθεσινή συνεδρίαση, άρα την τοποθέτηση του κ. Σταϊκούρα και τη σημερινή, με τη δική σας τοποθέτηση, θα αντιδρούσαν με δύο λέξεις: δεν υπάρχετε. Αυτές θα ήταν οι λέξεις που θα ένιωθαν την ανάγκη να βγουν από το στόμα τους», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης και πρόσθεσε: «εσείς πρέπει να έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Να μιλήσει κανείς για θράσος, για αμετροέπεια; Μιλάτε για σωστές πολιτικές στην εργασία, για αύξηση μισθών και σας ακούει μια κοινωνία. Αλλά σας ακούνε και επιστήμονες, πιτσιρικάδες, πρωτοετείς φοιτητές. Τα λέτε αυτά σε μια κοινωνία που είναι η οικονομία της βουτηγμένη στην ύφεση τουλάχιστον κατά 10%. Και μιλάτε είτε χθες για αύξηση των εργαζομένων, είτε σήμερα για σωστές πολιτικές στην εργασία, είτε και για αύξηση μισθών. Ειλικρινά, προσωπικά θα είμαι ο πρώτος κ. Σταϊκούρα που θα υπογράψω, αν πάρετε την ευθύνη όλα όσα είπατε εσείς χθες και ο κ. Βρούτσης σήμερα, να τα υποβάλετε για να σας απονεμηθεί το Νόμπελ Οικονομίας, θα είμαι ο πρώτος που θα υπογράψω ένα τέτοιο αίτημα. Γιατί πρέπει να έχετε βρει τη μαγική λύση που δεν την ξέρει η οικονομική επιστήμη, δεν την ξέρει καμία κοινωνία στον κόσμο.

Ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα με ύφεση 10% για να πείτε ότι αυξήθηκε η απασχόληση και να πείτε ότι αυξήθηκαν και οι μισθοί;». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε όμως και στην εξ αποστάσεως εργασία. «Κύριε Βρούτση, επειδή για πολλά είπατε, πολλά που αντιστοιχούν στο επίπεδο ενός ικανότατου γενικού διευθυντή του Υπ. Εργασίας, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη χώρα ή δεν υπάρχει αυτό το εκτεταμένο καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας; Υπάρχει. Ποιο είναι το νομοθετικό καθεστώς που διέπει αυτή τη νέα πραγματικότητα κ. Βρούτση; Δεν υπάρχει. Μολονότι το είχατε προαναγγείλει, μολονότι κάθε φορά που σας θέταμε το ερώτημα λέγατε, θα φέρουμε το νομοσχέδιο. Υπάρχει ένα όριο και στο θράσος και στην αμετροέπεια. Μιλάτε σε μια χώρα που είναι βουτηγμένη στην ύφεση κατά 10%», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Την ομιλία του Υπουργού σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, που κάλεσε τον κ. Βρούτση να καταθέσει στη Βουλή τους πίνακες για τις εκκρεμείς συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ώστε να λάβουν γνώση τα κόμματα. «Ο λόγος που εκπέμφθηκε από τον κ. Ραγκούση και είναι ένας λόγος που ακούμε, και χθες και σήμερα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πανομοιότυπος», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Σπήλιος Λιβανός και πρόσθεσε: «είναι ένας λόγος φαφλατάδων, που μιλάτε και δεν λέτε τίποτα, δεν απαντάτε όταν σας δίνει στοιχεία ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Εργασίας και έρχεστε και προσπαθείτε να λοιδορήσετε την κυβέρνηση με έωλα επιχειρήματα». Ο Σπήλιος Λιβανός επέκρινε ιδίως τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στη διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. «Δεν ψηφίσατε την αύξηση των μισθών, περίπου 2.000.000 εργαζομένων. Είπατε τότε ότι τάχα δεν το ψηφίζετε επειδή θα μειωνόταν ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ. Σήμερα όμως σας επισημαίνει ότι στον προϋπολογισμό δεν μειώνεται ούτε ένα ευρώ ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ. Σήμερα θα ζητήσετε μια συγγνώμη από τα 2.000.000 εργαζομένων που δεν ψηφίσατε την αύξηση των μισθών τους; Θα ζητήσετε μια συγνώμη για όλα όσα δεν ψηφίζετε, κερδοσκοπώντας με λαϊκισμό. Νομίζετε ότι θα κερδίσετε σε ψήφους, αλλά βυθίζεστε κάθε μέρα που περνάει», είπε ο Σπήλιος Λιβανός.

Αλλά και ο ίδιος ο Γιάννης Βρούτσης σχολίασε ότι ο Γιάννης Ραγκούσης μίλησε χωρίς να παρουσιάσει ένα στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του. «Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει το ψέμα σας», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ψηφίσατε την αύξηση των μισθών δια μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών τους. Από 1.1.2021, θα είναι 2.000.000 οι εργαζόμενοι και 267.000 επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από το μέτρο. Για μισθό 1.000 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 318 ευρώ και για τον εργαζόμενο το όφελος θα είναι 228 ευρώ, σε ετήσια βάση. Για μισθό 900 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 286 ευρώ και για τον εργαζόμενο το όφελος θα είναι 205 ευρώ. Για μισθό 800 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 254 ευρώ και για τον εργαζόμενο θα είναι 183 ευρώ, το ετήσιο όφελος. Αυτά δεν είναι αύξηση; αυτά τα μαθηματικά μαθαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ; Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ένα μεγάλο ψέμα και με μικροκομματική σκοπιμότητα, δεν ψήφισε την αύξηση των μισθών των εργαζομένων, από 1.1.2021. με τον ίδιο τρόπο δεν ψήφισε και τις 100.000 θέσεις εργασίας που τους χρηματοδοτήσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν ψήφισε και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα νησιά».

Απαντώντας στον Ανδρέα Λοβέρδο, ο Υπουργός είπε ότι με το ψηφιακό σύστημα “ΑΤΛΑΣ” κάθε μήνα θα ξέρουμε με ακρίβεια τις εκκρεμείς συντάξεις.