Πολιτισμός

Στην αντεπίθεση η Μενδώνη για τις πλημμύρες στην Ακρόπολη

Η Υπουργός Πολιτισμού κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σταμάτησε τα έργα και τις υδραυλικές μελέτες. Η απάντηση του Πάνου Σκουρλέτη.

Για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακρόπολη οφείλουν να απολογηθούν όσοι σταμάτησαν τα έργα και τις υδραυλικές μελέτες το 2015, για να μη κάνουν απολύτως τίποτα στην πενταετία της διακυβέρνησής τους. Αυτό τόνισε κατά την ομιλία της επί του κρατικού Προϋπολογισμού η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, προσθέτοντας ότι «τώρα που για πρώτη φορά γίνονται πλήρεις μελέτες και έργα αποστράγγισης, καταγγέλλουν αυτούς που τα υλοποιούν. Είναι τόσο το μένος τους που δεν μπορούν να το κρύψουν», απαντώντας στην κριτική που άσκησε για το θέμα η αξιωματική αντιπολίτευση.

Με αφορμή και την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τη δυνατότητα δανεισμού πολιτιστικών αγαθών στο εξωτερικό, η κ. Μενδώνη είπε ότι η μη αξιοποίηση του Πολιτισμού μας ως δημοσίου κεφαλαίου, «εξαιτίας παρωχημένων αντιλήψεων, συνιστά όχι απλώς ασυγχώρητη αδράνεια αλλά εγκληματική αμέλεια, που στερεί τη χώρα από πολύτιμους πόρους, και οδηγεί με ταχείς ρυθμούς σε απαξίωση και μαρασμό των μοναδικών πολιτιστικών, μη ανανεώσιμων πόρων μας». Σας βεβαιώ, είπε η κ. Μενδώνη απευθυνόμενη στην εθνική αντιπροσωπεία- για τη βούληση και την αποφασιστικότητα μας «να μην επιτρέψουμε κάτι τέτοιο».

Ζητώντας τον λόγο μετά την ομιλία της Υπουργού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, είπε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει στις προτεραιότητές της τη στήριξη των καλλιτεχνών και δεν δέχεται τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, όπως αυτή για τη δέσμευση των ραδιοσταθμών να παίζουν ελληνική μουσική, ώστε να αποδίδονται δικαιώματα στους δημιουργούς. Για το πρόσφατο νομοσχέδιο, έκανε λόγο για «Υπουργείο Πολιτισμού – dealer», ενώ για το πρόσφατο φαινόμενο στην Ακρόπολη, ρώτησε γιατί οι μελέτες για τις ράμπες δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους τις μελέτες για τα αντιπλημμυρικά στα οποία αναφέρθηκε η κα Μενδώνη.

Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να ξανασκεφθεί την αντίθεσή του στο δανεισμό των αρχαιοτήτων. Εμείς επαινούμε την πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ. Είναι καλύτερο αυτός ο πλούτος να απαξιώνεται στα υπόγεια των μουσείων μας και να μην τα δανείζουμε στο εξωτερικό με την εγγύηση του ΚΑΣ;» αναρωτήθηκε ο κ. Λοβέρδος.

Ανταπαντώντας, η κ. Μενδώνη είπε στον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι κατατίθενται ιδέες που είναι ωραίες στη θεωρία, αλλά ανεφάρμοστες: Ιδιαίτερα η ενίσχυση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, για να επιχορηγηθούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) είπε ότι «δημιουργεί τεράστια θέματα θεσμικού χαρακτήρα». Όσο για τη στήριξη του ελληνόφωνου τραγουδιού είπε ότι πρέπει «να υποστηριχθεί σωστά όπως σε άλλες χώρες, και όχι με προτάσεις που είναι καλές θεωρητικά, αλλά διοικητικά έωλες».

Τέλος, ζήτησε από τον κ. Σκουρλέτη να θυμηθεί τι έγινε το 2013 στην Ακρόπολη σε αντίστοιχες πλημμύρες, όταν έπεσε τμήμα του βορείου τείχους στο ύψος των Προπυλαίων, εξαιτίας εργοστασιακών οικίσκων που πήγαν εκεί. Με αφορμή αυτό, το ΥΠΠΟ ξεκίνησε υδραυλικές μελέτες (με έγκριση της 31/12/2014, και υπογραφή του νυν Προέδρου της ΒτΕ, Κ. Τασούλα) και «για τα επόμενα 5 χρόνια, δεν κάνατε τίποτα», είπε η κ. Μενδώνη στον κ. Σκουρλέτη.

«Πρώτη φορά γίνονται τώρα υδραυλικά έργα, γι' αυτό δεν υπήρξε πρόβλημα στη νότια κλιτύ, και τώρα γίνονται οι μελέτες για τη βόρεια κλιτύ, και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που κληρονομήσαμε», είπε η Υπουργός Πολιτισμού.