Αθλητικά

ΑΠΟΕΛ: ο κορονοϊός αποδεκάτισε την ομάδα

Μπαράζ κρουσμάτων στον ΑΠΟΕΛ. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας για τον διψήφιο αριθμό κρουσμάτων.

Επτά ακόμη μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στα δεκαοχτώ. Η κυπριακή ομάδα που μέχρι χθες (11/12) μετρούσε 11 θετικά κρούσματα εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα (12/12) γνωστοποιώντας τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. Ήδη, στον ΑΠΟΕΛ έχει επιβληθεί αναστολή προπονήσεων, η οποία και θα συνεχιστεί. Όλα δείχνουν πως το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 20 Δεκεμβρίου θα αναβληθεί.

Η σχετική ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει, «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι μετά από διαγνωστικό έλεγχο PCR για Covid-19 υπήρξαν άλλες 7 θετικές ενδείξεις σε μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας. Συνολικά τα θετικά στον ιό, μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, είναι 18».