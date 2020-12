Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν τα rapid tests στην Αττική

Δωρεάν έλεγχοι με τη μέθοδο “drive through” διενεργήθηκαν σε τρία σημεία του Λεκανοπεδίου. Τα σημεία ελέγχων την Κυριακή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν το Σάββατο δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.285 rapid tests. Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παπάγου-Χολαργού, 8ης Μεραρχίας Άλσος Παπάγου

Πραγματοποιήθηκαν 608 rapid tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου, Πλατεία Δημαρχείου, Λ. Δημοκρατίας 18

Πραγματοποιήθηκαν 267 rapid tests και προέκυψαν 9 θετικά (3,37%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking)

Πραγματοποιήθηκαν 410 rapid tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Την Κυριακή τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται μεταξύ 10:00-15:00 στα εξής σημεία:

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας, Τραυλού και Χατζηδάκη (δημοτικό Parking)

ΠΕ Νότιου Τομέα: Δήμος Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking, στο ύψος της πεζογέφυρας)

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.