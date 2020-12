Αθλητικά

Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη: διασυρμός για τους γηπεδούχους!

Ιστορική νίκη για την ομάδα του Μαυροπάνου στη Βεστφαλία. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Λειψία.

Η Ντόρτμουντ υπέστη σήμερα ταπεινωτική ήττα στην έδρα της με 5-1 (!) από τη Στουτγκάρδη, για την 11η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Οι Βεστφαλοί στη χειρότερη φετινή εμφάνιση τους δεν μπόρεσαν ν' αντισταθούν στην ορμή των φιλοξενούμενων, με τους οποίους ήταν βασικός στη άμυνα ο Κώστας Μαυροπάνος.

Στο μεταξύ η Λειψία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Βέρντερ Βρέμης και να παραμείνει στο γκρουπ των πρωτοπόρων, επικρατώντας με 2-0, εν αντιθέσει με τη Ντόρτμουντ, η οποία έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη διεκδίκησης του τίτλου, όπως και η Γκλάντμπαχ, η οποία παραχώρησε στην έδρα της, ισοπαλία (1-1) στη Χέρτα Βερολίνου.