Κοινωνία

Κορονοϊός: Αμυράς-Τσαπανίδου για το πώς θα πειστεί ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο (βίντεο)

Πώς σχολιάζουν την διστακτικότητα πολλών πολιτών και τι λένε για την εκστρατεία ενημέρωσης το επόμενο διάστημα.