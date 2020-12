Αθλητικά

Λάρισα – ΟΦΗ: “απόδραση από το Αλκαζάρ” για τους Κρητικούς

Δίκαιη νίκη για τον ΟΦΗ που «βύθισε» ακόμα περισσότερο τους Θεσσαλούς στο βαθμολογικό πίνακα.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέσπασε ο ΟΦΗ από την ΑΕΛ στο Αλκαζάρ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League με αυτογκόλ του Σπαρβ στο 58΄ και βελτίωσε αισθητά την θέση του στο βαθμολογικό πίνακα, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που περέμειναν εντός της επικίνδυνης ζώμνης του υποβιβασμού.

Γενικά η ΑΕΛ ήταν ακίνδυνη επιθετικά και ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα δημιουργώντας φάσεις στην αντίπαλη εστία, κάτι που εκμεταλλεύτηκε για να φθάσει στην 3η εφετινή εκτός έδρας νίκη του. Αντίθετα οι Θεσσαλοί υπέστησαν την 3η εντός έδρας ήττα και την 7η συνολικά, ενώ παρέμειναν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με μόλις 6 βαθμούς.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ήταν για τον ΟΦΗ στο 25΄, όταν μετά από υπέροχη προσπάθεια του Σαρδινέρο και σε τετ-α-τετ με τον Νάγκι, η μπάλα έφυγε άουτ στο πλασέ που έκανε, αφού πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. Στο 30΄ κεφαλιά του Πινακά σε σέντρα του Φίλιπ, η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σωτηρίου.

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά και στο 2ο ημίχρονο και αφού στο 52΄ δυνατό σουτ του Στάικου έξω από την περιοχή, απομάκρυνε ο Νάγκι, κατάφερε στο 58΄ να φθάσει στο γκολ με αυτογκόλ του Σπαρβ, ο οποίος σε εκτέλεση φάουλ του Λυμπεράκη, προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα αλλά άθελά του την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)

Κίτρινες κάρτες: Γλύνος, Μιλοσάβλιεβιτς, Πλατέλλας / Μπαλόγιαννης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, Ηλιάδης, Μιχαήλ, Ζίζιτς, Μπέρτος (64΄ Γλύνος), Σπαρβ, Μιλοσάβλιεβιτς (80΄ Ζαχαράκης), Φίλιπ, Πινακάς (56΄ Τρούγιτς,) Ντουρμισάι (56΄ Γιουνές), Πλατέλλας.

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου - Ουές, Διαμαντής, Βούρος, Γιαννούλης, Στάικος, Μεγιάδο, Στάρτζεον (90΄+3 Γρίβας), Λυμπεράκης (86΄ Κοροβέσης), Μπαλόγιαννης (78΄ Γιάννου), Σαρδινέρο.