Ηρακλής – ΑΕΚ: επίδειξη δύναμης από την “Ένωση”

Ευκολότερα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ, πήρε η ΑΕΚ το ροζ φύλλο αγώνα από τον αξιόμαχο Ηρακλή.

Καλύτερη η ΑΕΚ με σωστές επιλογές και σωστή αμυντική λειτουργία βρήκε τις αδυναμίες των γηπεδούχων και πέτυχε σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο επί του Ηρακλή με 72-79 (ημ. 31-37) διευρύνοντας το αήττητο της, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League.

Με Χρυσικόπουλο και Λάνγκφορντ πρωταγωνιστές, η Ένωση στο πρώτο μέρος πήρε προβάδισμα 6 πόντων και στη δεύτερη περίοδο, με 26 πόντους στο ενεργητικό της, έθεσε τις βάσεις για τη νίκη. Ο Ηρακλής είχε απλά ένα καλό ξεκίνημα, όταν και περιόρισε τις επιθετικές διαθέσεις των φιλοξενούμενων. Όμως η ΑΕΚ σύντομα βρήκε τις λύσεις και ανέβασε σταδιακά την απόδοση της.

Ο Ηρακλής με τον Καββαδά σε ρόλο οργανωτή και εκτελεστή προσπάθησε να μείνει στο παιχνίδι, αλλά στην 3η περίοδο ανέλαβε το σκοράρισμα ο Ματσιούλις για την ΑΕΚ και η διαφορά συνεχώς αυξανόμενη έφθασε στο +13 (41-54) για την ομάδα του Βασίλη Παπαθεοδώρου. Μάλιστα η ΑΕΚ ξεκίνησε με περισσότερες αξιώσεις στην 3η περίοδο την οποία έκλεισε με διαφορά 12 πόντων (44-56).

Στην 4η περίοδο, ο Καββαδάς συνέχισε να εκτελεί για τον Ηρακλή έχοντας φτάσει τους 18 πόντους και τα 7 ριμπάουντ, αλλά ήταν ουσιαστικά μόνος χωρίς βοήθειες από τους συμπαίκτες του απέναντι σε μια ΑΕΚ με πλήθος επιλογών. Στο τελευταίο τρίλεπτο, ο Ηρακλής έδωσε τα πάντα για να καλύψει τη διαφορά και στο 37' την είχε μειώσει στο -7 (59-66).

Λίγο πριν την λήξη (1.45), ο Μορέϊρα αποβλήθηκε με 5ο φάουλ, αλλά ο χρόνος ήταν πλέον αδυσώπητος για τον Ηρακλή που παρά την μεγάλη προσπάθεια των παικτών του δεν είχε εύκολο έργο να κάνει. Ο Ηρακλής έκανε στην 4η περίοδο την μεγαλύτερη προσπάθεια του, αλλά η διαφορά που είχε ξεφύγει για την ΑΕΚ δεν ήταν εύκολο να καλυφθεί. Η ομάδα των «κυανολεύκων» παρά την υπεροχή της στα ριμπάουντ (31-27) δεν κατάφερε να περιορίσει τα ατού της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 14-11, 31-37, 44-56, 72-79

Διαιτητές: Αναστόπουλος Π.-Παντελίδης-Κάρδαρης

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Σχίζας, Καββαδάς 21 (8/10 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπόουλιν 14 (3/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 2 (0/3 τρίποντα), Χάνλαν 15 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαγκς 8 (2), Τσαϊρέλης 7 (5 ριμπάουντ), Βεργίνης 4, Ντάνιελ, Γκιουζέλης, Χάτσερ 1 (0/3 σουτ, 1/2 βολές, 6 λάθη).

ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 16 (3/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/9 βολές, 4 λάθη), Γιάνκοβιτς 2 (1/5 σουτ, 7 ριμπάουντ), Χρυσικόπουλος 14 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Γκίκας 7 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Μαυροειδής 2, Μορέιρα 6, Ματσιούλις 18 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Κατσίβελης 7, Ζήσης 7, Ρογκαβόπουλος, Μόουζες.