Κοινωνία

Τραγωδία μετά την ανατροπή λέμβου

Η άμεση επέμβαση του Λιμενικού κατάφερε να σώσει μόνο τον ένα εκ των επιβαινόντων στη λέμβο.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Στο Β' Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού σήμανε συναγερμός, όταν υπήρξε ενημέρωση για την ύπαρξη επαγγελματικής βοηθητικής λέμβου με επιβαίνοντες δύο αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Σερραϊκή ακτή Ασπροβάλτας».

Στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβη στο σημείο, όπου εντόπισε αναποδογυρισμένη λέμβο, καθώς και δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Τόσο ο έχων τις αισθήσεις του, που ήταν άνδρας 31 ετών, όσο και η σορός του έτερου αλλοδαπού ηλικίας 51 ετών, παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού.