Life

Παντελίδης: Αντικρούουν τον νέο μάρτυρα οι κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ (βίντεο)

Φωτογραφία του μάρτυρα που, με την κατάθεση του, έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση, δημοσιεύει η Real News.​

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Στην αντεπίθεση περνούν οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη, ύστερα από την εμφάνιση ενός νέου μάρτυρα που, με την κατάθεση του, ανατρέπει τα πάντα στην υπόθεση. «Ο μάρτυρας πού ήταν πέντε χρόνια να καταθέσει; Οι άλλοι μάρτυρες στο σπίτι “λέσχη” γιατί δεν γνώριζαν τίποτα από όσα ισχυρίζεται ο μάρτυρας;», λένε.

Η εφημερίδα Real News δημοσιεύει τη φωτογραφία του νέου μάρτυρα μαζί με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα. Ο 50χρονος ήταν υπεύθυνος για τις μάρκες, τη βραδιά εκείνη, στο σπίτι όπου βρισκόταν ο Παντελής Παντελίδης και οι δύο κοπέλες, παίζοντας χαρτιά.

«Εγώ τους άνοιξα την πόρτα για να φύγουν και παρατήρησα από την εξώπορτα ότι όταν ο Παντελίδης έφτασε σε ένα διάζωμα από χαλίκι, σκόνταψε και έπεσε με τα γόνατα. Πήγα και τον σήκωσα, περπατούσε μόνος του, αλλά τρεκλίζοντας όπως οι μεθυσμένοι, και τον βοήθησα να μπει στη θέση του συνοδηγού στο αμάξι που βρισκόταν περίπου σε απόσταση δέκα μέτρων από το χαλίκι. Στη θέση του οδηγού μπήκε η Φρόσω και πίσω κάθισε η Μίνα Αρναούτη», αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η Μίνα Αρναούτη απάντησε μέσω Facebook σε όσα ισχυρίζεται ο νέος μάρτυρας, δείχνοντας τα επίσημα έγγραφα, στα οποία αναφέρεται ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο οδηγός.

Οι δύο κοπέλες έχουν κληθεί από την Εισαγγελία να δώσουν, μέχρι την Τρίτη, τη δική τους εκδοχή στην κατάθεση του 50χρονου μάρτυρα.