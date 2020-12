Αθλητικά

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα: Γούρικη για τους “πράσινους” η επιστροφή στη Λεωφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με “μαέστρο” τον Βιγιαφάνιες, οι γηπεδούχοι έφθασαν σε μία εύκολη επικράτηση.

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, στην επιστροφή του στο “Απόστολος Νικολαΐδης” μετά από 950 μέρες, επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, χάρις στα γκολ των Λούκας Βιγιαφάνιες στο 33’ (με πέναλτι) και Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα στο 59’. Μία νίκη που ανέβασε ακόμη περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα τον Παναθηναϊκό, που “πατάει” γερά πλέον στη ζώνη των πλέι-οφ.

Οι “πράσινοι” ξεκίνησαν αρκετά “μουδιασμένα” το παιχνίδι, δείχνοντας μία σχετική δυσκολία προσαρμογής στον (άγνωστο για τους περισσότερους) αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λεωφόρου, την ώρα που οι παίκτες του ΠΑΣ έβγαζαν περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, πιέζοντας ψηλά την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές μετά το πρώτο τέταρτο, χάνοντας την πρώτη καλή ευκαιρία τους με το πλασέ του Μαουρίσιο στο 19’ που έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Στο 29’ από πολύ ωραία συνεργασία των “πράσινων”, ο Χατζηγιοβάνης έβγαλε ωραία σέντρα στον Μακέντα που έπιασε την κεφαλιά, με τον Σάλιακα να ανακόπτει την πορεία της μπάλας με το χέρι. Ο Βιγιαφάνιες (αφού πρώτα εξετάστηκε η φάση στο VAR κι ο Παπαδόπουλος έδειξε κίτρινη κι όχι κόκκινη στον αμυντικό του ΠΑΣ) ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι κι έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στο 33’.

Στο 44’ ο ΠΑΣ έφτασε κοντά στην ισοφάριση με κεφαλιά του Κάργα την οποία έβγαλε με εξαιρετική επέμβαση ο Διούδης, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό μετά από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Ζαγαρίτης έβγαλε πολύ ωραία ασίστ στον Χατζηγιοβάνη, όμως οι αμυντικοί των φιλοξενουμένων έδιωξαν την τελευταία στιγμή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με το πόδι στο... γκάζι κι έφτασε στο δεύτερο γκολ στο 59’ με πολύ ωραίο σκαφτό πλασέ του Αϊτόρ, που έκανε το 2-0, σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με τη φανέλα του “τριφυλλιού”. Μετά το 2-0, οι “πράσινοι” κατέβασαν ταχύτητα κι έδωσαν την ευκαιρία στον ΠΑΣ να γίνει απειλητικός, φτάνοντας κοντά στο γκολ σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτα με τον Πίρσμαν στο 74’, με τον Διούδη να διώχνει σωτήρια με τα πόδια και τον Σένκεφελντ να πέφτει με αυτοθυσία στο δεύτερο πλασέ του Σιόντη.

Στο 78’ ο Σάλιακας εκμεταλλεύτηκε ο λάθος του Σερπέζη και με δεξί “κεραυνό” τράνταξε το αριστερό δοκάρι της εστίας του Διούδη, με τον Ελευθεριάδη να χάνει σε δεύτερο χρόνο την ευκαιρία να μειώσει, στέλνοντας άουτ η μπάλα με προβολή αν κι ανενόχλητος. Στο 80’ ο Σιόντης δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια του Διούδη, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Ζαγαρίτης, Κουρμπέλης, (71’ Σερπέζης) Αλεξανδρόπουλος (46’ Αϊτόρ), Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες (81’ Καρλίτος), Χατζηγιοβάνης (71’ Εμμανουηλίδης), Μακέντα (90’ Ιωαννίδης).

ΠΑΣ Γιάννινα (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Κάστρο (83’ Δούμτσης), Κάργας (46’ Καρτάλης), Σιόντης, Μπρένερ (60’ Νάουμετς), Ελευθεριάδης, Παμλίδης.