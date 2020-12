Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ποια χώρα καταγράφει τους περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Βέλγιο εξακολουθεί να θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στον κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό του, με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη χώρα στη σχετική λίστα.

Η Ιταλία καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από τον νέο κορονοϊό στην Ευρώπη από την έναρξη της επιδημίας, 64.036, παίρνοντας τη θέση της Βρετανίας για αυτό το τραγικό ρεκόρ.

Σήμερα, το ιταλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε άλλους 649 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες και 19.903 νέες θετικές διαγνώσεις.

Σε όλο τον κόσμο, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Ινδία και το Μεξικό θρηνούν περισσότερους νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου για την Ευρώπη, η Ιταλία πέρασε σήμερα μπροστά από τη Βρετανία (που καταγράφει δέκα λιγότερους θανάτους, 64.026) και ακολουθούν η Γαλλία (57.567), η Ισπανία (47.624), η Ρωσία (46.453) και η Πολωνία (22.676).

Τις επτά τελευταίες ημέρες, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ιταλία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό νέων θανάτων από Covid-19 (4.522) και ακολουθούν η Ρωσία (3.769), η Γερμανία (2.949), η Βρετανία (3.012) και η Πολωνία (2.815).

Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί πιο σκληρά (εκτός από τα πολύ μικρά κράτη), το Βέλγιο θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στον κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 154 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους και ακολουθούν το Περού (111), η Ιταλία (106) και η Ισπανία (102). Η Βρετανία καταγράφει 94 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.