Αθλητικά

Λαύριο – Μεσολόγγι: πνίγηκαν… στα λάθη τους οι νεοφώτιστοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη «οξυγόνο» για τους γηπεδούχους που πλησίασαν σε απόσταση «αναπνοής» το Μεσολόγγι.

Με «όπλο» την άμυνα και «καυτούς» στην επίθεση τους Ντέβιν Ντέιβις (23π., 6ρ.) και Σον Έβανς (15π., 7ρ.), το Λαύριο πήρε τη νίκη εντός έδρας, με 87-70, επί του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League. Η ομάδα του Χρήστου Σερελή μείωσε στον έναν βαθμό την απόσταση από το Μεσολόγγι, χάρη στην 3η νίκη της σε 6 αγώνες, καθώς έχει 9 βαθμούς έναντι 10 της ομάδας του Ντίνου Καλαμπάκου (3-4) που μετρά και έναν περισσότερο αγώνα.

Στοίχησε στο Μεσολόγγι η απουσία ενός εκ των κορυφαίων παικτών του, του Γιάννη Αγραβάνη, ο οποίος διαφώνησε με τη διοίκηση και αποκλείστηκε από το ματς στο Λαύριο, ενώ είναι πιθανό να διακοπεί η συνεργασία του με τον σύλλογο, στον οποίο αγωνίζεται υπό μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα Πατρών.

Με εξαίρεση την 1η περίοδο (20-22), το Λαύριο δεν απειλήθηκε από το Μεσολόγγι, αφού με επιμέρους σκορ 27-16 στην 2η περίοδο έθεσε τις βάσεις για το θετικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Ντίνου Καλαμπάκου «γκρέμιζαν» ό,τι έχτιζαν στην επίθεση, με τα λάθη τους, 20 έναντι 9 των γηπεδούχων. Το +12 (62-50) στο 30ο λεπτό μετετράπη απλώς σε +17 με την εκπνοή του χρόνου, 87-70.

Διψήφιοι για τους φιλοξενούμενους ήταν οι Ντεβόντε Γκριν (19π.), Γιάννης Σαχπατζίδης (16π.) και Κέβιν Λάνγκφορντ (13π., 6ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 47-38, 62-50, 87-70

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ.-Πουρσανίδης Κ.-Αναστόπουλος Α.

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 9 (1), Έβανς 15, Μουράτος 9 (2), Ντιαλό 9, Ντέιβις 23 (3), Κόζι 8 (2), Σάβιτζ 3 (1), Γερομίχαλος 7 (1), Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 4

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Γκριν 19 (2), Φέργκιουσον 3 (1), Μοτσενίγος, Αμαρντι 2, Μπράουν 6, Λάνγκφορντ 13, Χονδρογιάννης, Ναούμης 3 (1), Σαχπατζίδης 16, Χατζηνικόλας 8 (2), Γράβας