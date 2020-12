Κοινωνία

Συνελήφθησαν Έλληνες για κατασκοπεία υπέρ της Τουρκίας

Πώς απόρρητες πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου φέρονται να έφθαναν σε υπάλληλο τουρκικού προξενείου.

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (κατασκοπεία) και του Α.Ν. 376/1936 (περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων) κατά συναυτουργία.

Εκ των ανωτέρω, ο ένας εργάζεται σε επιβατικό πλοίο, που εκτελεί ακτοπλοϊκά δρομολόγια διασύνδεσης της νήσου Ρόδου με τη νήσο Μεγίστη (Καστελόριζο) και ο έτερος εργάζεται σε Προξενική Αρχή στη Ρόδο.

Η όλη έρευνα της υπόθεσης έγινε σε στενή συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Δημοκρατικής”, πρόκειται για έναν Έλληνα με καταγωγή από την Κομοτηνή, μάγειρα σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο στην άγονη γραμμή Καστελλόριζο- Ρόδο και σε άλλα νησιά, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από τον Αύγουστο του 2020. Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι καταγράφονταν συστηματικά οι επαφές του και τηλεφωνικές συνομιλίες, από τις οποίες φαίνεται να προκύπτει ότι παρείχε πληροφορίες απόρρητου στρατιωτικού περιεχομένου στους Τούρκους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει περιγράψει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης του σε συνεργασία με τον δεύτερο.

Ο έτερος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν και υπηρετεί σε καίρια θέση στο τουρκικό προξενείο της Ρόδου. Είχε επαφές με τον πρώτο και θεωρείται αρμοδίως ως ο κύριος σύνδεσμός του με τους Τούρκους.

Οι πληροφορίες της “Δημοκρατικής” αναφέρουν ότι διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και κατασχέθηκαν υπολογιστές και τηλέφωνα. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε πενθήμερη προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις παρουσία συνηγόρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την δραστηριότητα του τελευταίου ατόμου είχε ανακύψει σοβαρό θέμα τον Φεβρουάριο του 2017, που έφτασε μέχρι και στην Βουλή.