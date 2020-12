Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ελληνοτουρκικά: πολλά βήματα πίσω για τα συμφέροντα της Ελλάδας

Σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο εξαπέλυσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τόσο στην έλλειψη κυρώσεων, όσο και στην ίδια τη γλώσσα των συμπερασμάτων, σημειώθηκαν πολλά βήματα πίσω για τα συμφέροντα της Ελλάδας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του για τα ελληνοτουρκικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως «αντί ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να κάνει σοβαρή αυτοκριτική για το πώς φτάσαμε στα δυσμενέστατα, για την Ελλάδα, αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να δώσει έστω το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση θέλει να αναζητήσει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική, ώστε το -εξαιρετικά κρίσιμο για τα εθνικά θέματα- 2021 να μην προχωρήσει όπως το 2020, αναλώνεται στο να επαναλαμβάνει τις αμήχανες κοινοτοπίες του κ. Μητσοτάκη ότι "η Ευρώπη κινείται αργά"».

Επιπλέον αναφέρει ότι «είναι, δε, τουλάχιστον τραγικό ο κ. Πέτσας να θεωρεί θετικό βήμα το γεγονός ότι ο κ. Μπορέλ θα παρουσιάσει έκθεση για την Τουρκία τέλη Μαρτίου, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει προτάσεις για κυρώσεις, τη στιγμή που σύμφωνα με τον ίδιο τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο η λίστα Μπορέλ αποτελούσε ήδη στις 28 Αυγούστου 2020 "κεκτημένο... που ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί"».