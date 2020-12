Κόσμος

Απαγωγή μαθητών από σχολείο

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε δευτεροβάθμιο σχολείο στην πολιτεία Κατσίνα της βόρειας Νιγηρίας και απήγαγαν πολλούς μαθητές, κατήγγειλαν κάτοικοι.

Ο πρόεδρος Μουχαμαντού Μπουχάρι καταδίκασε χθες την επίθεση στην πολιτεία που αποτελεί ιδιαίτερη πατρίδα του, τονίζοντας πως διαπράχθηκε από «δειλούς» που έβαλαν στόχο «αθώα παιδιά». Υποσχέθηκε να ενισχύσει την ασφάλεια στα σχολεία. Το βράδυ της Παρασκευής, «κακοποιά στοιχεία», άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου AK-47, «έφθασαν με μοτοσικλέτες» και εφόρμησαν, «πυροβολώντας σποραδικά, προσπαθώντας να εισβάλουν» σε δημόσιο σχολείο στην Κανκαρά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας, ο Ίσα Γκάμπο.

Αστυνομικοί απώθησαν τους κακοποιούς με τη βοήθεια του στρατού έπειτα από ανταλλαγές πυρών που διήρκεσαν μιάμιση ώρα, πρόσθεσε ο ίδιος, χωρίς να κάνει λόγο για τραυματίες. Άλλες πηγές προσκείμενες στην αστυνομία έκαναν λόγο για έναν τραυματία στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι αρχές ακόμη «προσπαθούν» να εξακριβώσουν αν και πόσοι μαθητές «λείπουν», σύμφωνα με τον Γκάμπο, που σημείωσε πως περίπου 200 που είχαν τραπεί σε φυγή επέστρεψαν χθες το πρωί.

Κάτοικοι έκαναν λόγο για απαγωγές μαθητών, «δεκάδων», σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Γονιός και υπάλληλος του σχολείου είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι αγνοούνται περίπου οι μισοί από τους 800 μαθητές του σχολείου. Σύμφωνα με τον Ιμπραήμ Μάμαν, κάτοικο της περιοχής, «οι περισσότεροι μαθητές διέφυγαν» αλλά «ορισμένοι αιχμαλωτίστηκαν και απήχθησαν από τους κακοποιούς».

Συμμορίες ενόπλων, συχνά εκατοντάδων, σπέρνουν τον τρόμο εδώ και χρόνια σε αγροτικές περιοχές στην κεντρική και τη βόρεια Νιγηρία, επιδιδόμενες σε ζωοκλοπές και σε απαγωγές για λύτρα σε ευρεία κλίμακα. Τον Αύγουστο, ένοπλοι είχαν απαγάγει εν μέσω μαθήματος μια εκπαιδευτικό και πολλούς μαθητές της στη γειτονική πολιτεία Καντούνα. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν αργότερα, χωρίς να αποσαφηνιστεί εάν καταβλήθηκαν λύτρα ή πόσα.

Ο πρόεδρος Μπουχάρι ανέφερε σε ανακοίνωσή του χθες ότι ο στρατός εντόπισε τους απαγωγείς σε δάσος και αντάλλαξε πυρά μαζί τους, έχοντας αεροπορική υποστήριξη. Οι αρχές της Νιγηρίας αποδίδουν την ενδημική βία, ειδικά στην Κατσίνα, σε «κακοποιά στοιχεία», κατά τον πολύ ευρύ όρο που χρησιμοποιούν. Η βία και η έλλειψη ασφάλειας προκαλεί οργή σε πολλούς Νιγηριανούς, ειδικά μετά τη σφαγή αγροτών, ορισμένοι από τους οποίους αποκεφαλίστηκαν, από τζιχαντιστές στη βορειοανατολική πολιτεία Μπόρνο στα τέλη του περασμένου μήνα.

Στα τέλη αυτής της εβδομάδας στην Μπόρνο, δύο στελέχη διεθνών οργανισμών απήχθησαν από τζιχαντιστές ενώ γιόρταζαν τον γάμο του ενός, ανέφεραν εξάλλου πηγές προσκείμενες σε οργανώσεις αρωγής και στις δυνάμεις ασφαλείας. Επρόκειτο για υπάλληλο του Παγκόσμιου Προγράμματος Επισιτισμού του ΟΗΕ που πήγαινε να γιορτάσει τον γάμο του και στέλεχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), μάρτυρα στον γάμο, κατά τις ίδιες πηγές. Την ευθύνη ανέλαβε την Παρασκευή η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που ανέφερε πως απήγαγε «δυο χριστιανούς που εργάζονται για τον Ερυθρό Σταυρό».

Το ΙΚΔΑ και η Μπόκο Χαράμ, η δεύτερη είναι αυτή από την οποία προέκυψε η πρώτη, φράξια που αποσχίστηκε, συνεχίζουν να σπέρνουν τρόμο στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπου μαίνεται από το 2009 σύρραξη που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 36.00 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει πάνω από 2 εκατομμύρια άλλους. Η βία έχει επεκταθεί σε γειτονικές χώρες, στο Καμερούν, στον Νίγηρα και στο Τσαντ. Ο νιγηριανός πρόεδρος Μπουχάρι, ο οποίος την Παρασκευή έφθασε στο χωριό του, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κανκαρά, και θα μείνει εκεί για μία εβδομάδα, επρόκειτο να ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα το κοινοβούλιο για την κατάσταση ασφαλείας στη χώρα. Η ομιλία ακυρώθηκε, χωρίς να δοθεί καμία επίσημη εξήγηση γι’ αυτό.