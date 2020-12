Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: τι αλλάζει στις μετακινήσεις

Διατηρούνται τα sms στο 13033. Τι νέο ισχύει από σήμερα στις μετακινήσεις τη νύχτα. Τα καταστήματα που ανοίγουν τη Δευτέρα.

Τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων το βράδυ και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις αποφάσισε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Από σήμερα όμως και έως τις 7 Ιανουαρίου 2021 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 10:00 το βράδυ (από 21:00 που ίσχυε έως τώρα) έως και τις 05:00 το πρωί.

Ωστόσο, θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για τους εξής λόγους: εργασίας, υγείας, βόλτα κατοικίδιου σε κοντινή απόσταση από το σπίτι. Αξίζει να σημειωθεί πως και για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις κρίνεται απαραίτητη η αποστολή SMS στο 13033.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο (click away), τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία, που ξεκινούν τη λειτουργία τους τη Δευτέρα, θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 2.

Η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και τους πελάτες, ενώ πρέπει να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Σημειώνεται επίσης ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν προς την Ελλάδα από το εξωτερικό, από τις 18 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου θα έχει διάρκεια 3 ημέρες, μετά την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της αρχικής οδηγίας των 10 ημερών.