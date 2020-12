Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δραματική αύξηση των κρουσμάτων σε ένα μήνα

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του νέου κορονοϊού παγκοσμίως.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα δεκαέξι εκατομμύρια χθες Σάββατο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, φθάνοντας πλέον τα 16.014.839.

Ως τις 16:26 (τοπική ώρα· 23:26 ώρα Ελλάδας) οι θάνατοι ασθενών με την COVID-19 είχαν φθάσει τους 297.501, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή αυτή ιατρικής της Βαλτιμόρης, τα οποία ενημερώνονται συνεχώς.

Η Καλιφόρνια έχει καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα από κάθε άλλη πολιτεία (1.535.962 μολύνσεις), ακολουθούμενη από το Τέξας (1.395.889 περιπτώσεις), τη Φλόριντα (1.116.973), το Ιλινόι (841.688) και τη Νέα Υόρκη (764.966).

Οι μολύνσεις έφθασαν τα 10 εκατομμύρια την 9η Νοεμβρίου· αυξήθηκαν κατά πέντε εκατομμύρια μέσα σ’ έναν μήνα. Πέρασαν μόλις τέσσερις ημέρες προτού αυξηθούν από τα 15 στα 16 εκατομμύρια.

Οι θάνατοι που οφείλονται στην COVID-19 στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν ξεπεράσει τους 500.000 την 1η Απριλίου, κατά το στατιστικό μοντέλο του Institute for Health Metrics and Evaluation του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.