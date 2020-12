Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: ασταμάτητος παρά την... αγκωνιά!

Ο Giannis, ο οποίος δέχθηκε αγκωνιά κατά τη διάρκεια του αγώνα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά, μιας και αιμορραγούσε.

Κάθε αρχή και δύσκολη λέει ο ελληνικός λαός κι αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Μιλγουόκι. Στο πρώτο φιλικό οι Μπακς ηττήθηκαν με 112-102 από το Ντάλας κι έδειξαν ότι χρειάζονται πολλή δουλειά.

Ο Αντετοκούνμπο έδειξε τις διαθέσεις του και σε 25 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 25 πόντους με 8/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 6/7 βολές, δέκα ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, τρία λάθη και τέσσερα φάουλ.

Εξαιρετικός στο ανεπίσημο ντεμπούτο του ήταν ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε 23’ στη νίκη των Θάντερ με 121-108 επί των Σπερς.

Ο 18χρονος άσος σημείωσε 14 πόντους με 4/8 τρίποντα και 1/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη και 4 φάουλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των φιλικών:

Σάρλοτ - Τορόντο 100-111

Κλιβελάντ - Ιντιάντα 107-104

Σαν Αντόνιο - Οκλαχόμα 108-121

Μιλγουόκι - Ντάλας 102-112

Μινεσότα - Μέμφις 105-107

Γκόλντεν Στέιτ - Ντένβερ 107-105

Γιούτα - Φοίνιξ 119-105

