Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη στον ΑΝΤ1: Ξεκινά η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η υφυπουργός Υγείας για τις επιπτώσεις του lockdown στην ψυχική υγεία αλλά και για την μεγάλη καμπάνια για την ενημέρωση των πολιτών για το εμβόλιο.

Για τις επιπτώσεις του lockdown στην ψυχική υγεία των πολιτών αλλά και για την ενημερωτική καμπάνια που ξεκινά το υπουργείο υγείας για τον εμβολιασμό μίλησε, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" η υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη

Σύμφωνα με την κ. Ράπτη η ψυχική υγεία με το Lockdown επιβαρύνεται σημαντικά και όπως είπε σύμφωνα με τις μελέτες αυτοί που πιέζονται περισσότερο είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι υπερήλικες.



Τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας ενισχύει με ψυχιάτρους τις δομές υγείας, καθώς και την γραμμή υποστήριξης. Παράλληλα, σημείωσε πως το υπουργείο ενισχύει και την επαφή πολιτών με ειδικούς διαδικτυακά.

Σύμφωνα με την κ. Ράπτη ψηφίστηκε στην Βουλή η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό, κάτι που αποτελεί εθνική προσπάθεια, όπως είπε.



Στο υπουργείο Υγείας συστήνεται επιχειρησιακή ομάδα για την οργάνωση του εμβολιασμού και ξεκινά μεγάλη καμπάνια για την ενημέρωση του κόσμου, τόνισε η κ. Ράπτη. Όπως είπε για την εκστρατεία το υπουργείο Υγείας θα συνεργαστεί με πολλούς φορείς όπως η Εκκλησία και οι ΟΤΑ.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Ράπτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνονται τα εμβόλια στα φαρμακεία.