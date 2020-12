Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: παρακινδυνευμένη η διεύρυνση του ωραρίου για ρεβεγιόν

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις αποφάσεις που αναμένονται εν όψει των ρεβεγιόν των γιορτών.

Παρακινδυνευμένη χαρακτήρισε την όποια απόφαση για διεύρυνση του ωραρίου μετακινήσεων, τις βραδινές ώρες, για τις ανάγκες των εορταστικών ρεβεγιόν, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” σημείωσε ότι το ωράριο του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή.

“Είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Πρέπει να δούμε και τα νούμερα πώς θα πάνε. Θα πρέπει να οργανωθούν τα πάντα ώστε να μην αυξηθεί η κινητικότητα” είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το εμβόλιο, εκτίμησε ότι δεν θα τεθεί θέμα ασφάλειας. “Εγώ θα το κάνω, θεωρώ ότι είναι ασφαλές” κατέληξε.