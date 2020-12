Οικονομία

Ασφαλιστικό: Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης

Τι ισχύει για τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Πότε ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ».

«Τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος έως το 2070 εγγυάται η πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση 4670/2020», δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι δεν θίγονται ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, ούτε θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τονίζει ότι και το ύψος των συντάξεων είναι απόλυτα διασφαλισμένο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», ο κ. Βρούτσης προαναγγέλλει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεκινάει η νέα πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» για υγειονομικούς και συντάξεις αναπηρίας.

Εστιάζοντας στα κύρια σημεία του νέου ασφαλιστικού νόμου, ο υπουργός Εργασίας σημειώνει τα εξής:

«1. Με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση 4670/2020, η οποία για πρώτη φορά συνοδεύτηκε με αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, επιβεβαιώνεται η βιωσιμότητα του συστήματος, μέχρι το 2070.

Συγκεκριμένα:

το ύψος των συντάξεων είναι απόλυτα διασφαλισμένο,

δεν θίγονται ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και

δεν θίγονται ώριμα και θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

2. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, επιλέγουν κάθε χρόνο ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν, καθώς αποσυνδέθηκε το εισόδημά τους από τις ασφαλιστικές εισφορές.

3. Το ασφαλιστικό καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση, καθώς γίνεται ανταποδοτικό για όσους ασφαλισμένους έχουν από 30 έτη και πάνω εργασιακού βίου.

4. Το χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής του ν. 4670/2020 ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

5. Στο χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021:

θα κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες αναδρομικών στους συνταξιούχους,

θα καταβληθούν σε 45.000 περιπτώσεις τα οφειλόμενα έξοδα κηδείας και

θα υπάρξει πλήρης ψηφιοποίηση των πιο σημαντικών λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για γρήγορη εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων.

6. Ενισχύεται η διαφάνεια, καθώς η μηνιαία έκθεση "ΗΛΙΟΣ" που χαρτογραφεί το ασφαλιστικό σύστημα και η έκθεση "ΑΤΛΑΣ" που καταγράφει σε μηνιαία βάση εκκρεμότητες, αιτήσεις και απονομές συντάξεων, θα δημοσιοποιούνται με νόμο υποχρεωτικά κάθε μήνα.

7. Θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά για πρώτη φορά την παθογένεια δεκαετιών, καθώς, μέχρι το τέλος του 2021, θα προσπαθήσουμε να απονείμουμε όλες τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις.

8. Η μεταρρύθμιση της ψηφιακής σύνταξης "ΑΤΛΑΣ", που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, υλοποιείται με ακρίβεια και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ακολουθώντας τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο που αφορά τις συντάξεις χηρείας και τις συντάξεις αγροτών έχει ήδη υλοποιηθεί. Σε λίγες ημέρες, ξεκινάει η νέα πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης "ΑΤΛΑΣ»" για υγειονομικούς και συντάξεις αναπηρίας και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα ακολουθήσουν δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί και μηχανικοί και η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται στο τέλος του 2021 με δικηγόρους, δημοσιογράφους και αυτοαπασχολούμενους.

9. Το πρώτο τετράμηνο του 2021, θα απονεμηθούν οι νέες συντάξεις που θα είναι αυξημένες με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης μαζί με τα αναδρομικά τους για όσους έχουν συμπληρώσει 30 έτη και πάνω εργασιακού βίου.

10. Το πρώτο τετράμηνο του 2021, θα καταβληθεί στους εργαζόμενους συνταξιούχους το 70% της σύνταξής τους».