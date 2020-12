Αθλητικά

Άρης - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι μέσα από... αριθμούς

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» είναι στραμμένα τα βλέμματα. Άρης και ΠΑΟΚ παίζουν μήνα Δεκέμβρη για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια.

Η αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή (13/12, 19:30) αποτελεί αναμφισβήτητα τη σπουδαιότερη στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Η διοργανώτρια αρχή παρουσιάζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της.

Ο Άρης επιστρέφει στην έδρα του, όπου γνώρισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο του παιχνίδι εκεί. Ακολούθησαν δύο παιχνίδια εκτός έδρας με νίκη στη Λάρισα και ισοπαλία στο Περιστέρι, για να μείνει ο Άρης αήττητος εκτός έδρας.

Ήδη έχει επτά νίκες στα δέκα πρώτα παιχνίδια του κάνοντας ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα στην ιστορία του. Η ήττα από τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική στα 11 τελευταία για το πρωτάθλημα. Έχει σκοράρει και στα 10 παιχνίδια της σεζόν.

Από τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο δέχτηκε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι τα μοναδικά δύο που δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχει δεχθεί άλλα πέντε στο πρώτο.

Στην έδρα του έχει τρεις νίκες, τη μία από αυτές στα Γιάννενα, την ισοπαλία με τον ΠΑΣ και την ήττα από τον Ολυμπιακό. Έχει σκοράρει και στα πέντε παιχνίδια της σεζόν.

Τα τρία τελευταία

28.11.2020: Άρης – Ολυμπιακός 1-2

02.12.2020: ΑΕΛ – Άρης 0-3

05.12.2020: Ατρόμητος – Άρης 2-2

Τα τρία επόμενα

13.12.2020: Άρης – ΠΑΟΚ

19.12.2020: ΟΦΗ - Άρης

04.01.2021: Λαμία -Άρης

Οι πρώτοι σκόρερ στη σεζόν: Μπρούνο Γκάμα 5, Μπερτόλιο και Μάνος από 2.

Με ισοπαλία 0-0 στην έδρα του με τη Γρανάδα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Europa League. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στην έδρα του που δεν σκόραρε.

Τώρα επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα όπου είναι αήττητος και ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Έχει κερδίσει και τα πέντε τελευταία παιχνίδια του, πετυχαίνοντας σε όλα από δύο έως τρία γκολ. Είναι αυτά, από τότε που τον ανέλαβε ο Πάμπλο Γκαρσία. Στα πέντε πρώτα είχε δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Συνολικά είναι αήττητος στα 15 τελευταία για το πρωτάθλημα, από την 1η Ιουλίου, που τον νίκησε η ΑΕΚ στην Τούμπα στα πλέι οφ. Από τότε έχει οκτώ νίκες και επτά ισοπαλίες.

Έχει δεχτεί πέντε γκολ, ποτέ περισσότερα από ένα σε παιχνίδι του.

Έχει σκοράρει και στα επτά τελευταία, μετά το 0-0 στο Βόλο. Έχει βάλει 12 στα πέντε τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε τα μισά, έξι στα πέντε πρώτα του.

Εκτός έδρας ξεκίνησε με δύο ισοπαλίες στο Βόλο και με την ΑΕΚ, για να ακολουθήσουν τρεις νίκες στο Αγρίνιο, τη Ριζούπολη και τη Λαμία. Είναι αήττητος στα 12 τελευταία για το πρωτάθλημα εκτός έδρας, μετά τις 2 Φεβρουαρίου, όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό.

Τα τρία τελευταία

03.12.2020: Ομόνοια – ΠΑΟΚ 2-1

06.12.2020: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

10.12.2020: ΠΑΟΚ – Γρανάδα 0-0

Τα τρία επόμενα

13.12.2020: Άρης – ΠΑΟΚ

20.12.2020: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

03.01.2021: ΑΕΛ - ΠΑΟΚ

Οι πρώτοι σκόρερ στη σεζόν: Τζόλης 8, Σφιντέρσκι και Ζίβκοβιτς 5.

ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Άρης νίκησε με 4-2, και σταμάτησε ένα εκπληκτικό αήττητο 51 αγώνων πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ και άλλο ένα σερί 25 αγώνων χωρίς ήττα εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχανε μετά από 22 μήνες. Μάλιστα ο Άρης δεν τον είχε νικήσει στις 11 προηγούμενες επίσημες συναντήσεις τους.

Αυτή η νίκη παραμένει η μοναδική του Άρη στα τελευταία 14 επίσημα, τα 13 για το πρωτάθλημα. Από αυτά τα 14, τα εννέα ήταν ισόπαλα.

Στην έδρα του Άρη ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει και στα έξι τελευταία παιχνίδια, μετά το 0-0 του 2012. Μάλιστα στα τρία τελευταία ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει από δύο γκολ.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 στα πλέι οφ, μετά το 4-2. Αυτή είναι και η μοναδική νίκη του Άρη στην έδρα του στα τελευταία επτά, με τον ΠΑΟΚ να έχει δύο νίκες και τέσσερα παιχνίδια να λήγουν ισόπαλα.

Παίζουν μήνα Δεκέμβρη για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια.

Η ιστορία

Νίκες Άρη: 29

Ισοπαλίες: 41

Νίκες ΠΑΟΚ: 45

Με γηπεδούχο τον Άρη

Νίκες Άρη: 20

Ισοπαλίες: 23

Νίκες ΠΑΟΚ: 14

Τα περσινά παιχνίδια

Κανονική διάρκεια

04.01.2020: Άρης – ΠΑΟΚ 4-2

(17’ σουτ Λάρσον, 41’ κεφαλιά Φραν Βέλεθ, 47’ κεφαλιά Ρόουζ, 70’ σουτ Λούκας Σάσα – 10’ σουτ Σφιντέρσκι, 77’ σουτ Λέο Μάτος)

Πλέι οφ

28.06.2020: Άρης – ΠΑΟΚ 0-2

(36’ κεφαλιά Φερνάντο Βαρέλα, 44’ σουτ Σφιντέρσκι. Στο 88’ κόκκινη Δεληζήσης)