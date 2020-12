Life

Εντυπωσιακός ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Αθήνα (εικόνες)

Στολίστηκε το κέντρο της Αθήνας με αστέρια, φωτάκια, αγγελάκια, σε μια προσπάθεια να αλλάξει η ψυχολογία των κατοίκων εν μέσω πανδημίας.

Βρισκόμαστε μόλις 12 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της.

Τι κι αν η πανδημία μας κρατά στο σπίτι, μακριά από εορταστικές αγορές, στολισμένες βιτρίνες και πολύβουες στοές. Τα λαμπάκια στα δέντρα, τους δρόμους, στις γειτονιές και τις πλατείες στήθηκαν από νωρίς για να θυμίζουν ότι παρά την πανδημία είναι Χριστούγεννα!

Αχαρνών, Σταδίου, Σκουφά , Θησείο, Πανεπιστημίου και πολλές άλλες κεντρικές οδοί στην πόλη άλλαξαν μορφή για να μας χαρίσουν λίγη από τη μαγική "χρυσόσκονη" των Χριστουγέννων που τόσο έχουμε ανάγκη.

Δείτε φωτογραφίες: