Κοινωνία

Τραγωδία: αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα και ανατράπηκε (εικόνες)

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απεκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί επί της λεωφόρου Καραμανλή στην περιοχή Γιούργια στην Αρτέμιδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, για άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο χτύπησε επάνω σε τσιμεντένια κολόνα της ΔΕΗ και ανατράπηκε.

Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απεκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος και να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς όμως ο άτυχος οδηγός, ένας 29χρονος από την Παιανία, απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: artemidanews.gr / Φωτό: Παναγιώτης Λάμπρου