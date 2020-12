Κοινωνία

Εξοπλιστικό πρόγραμμα “μαμούθ” στην ΕΛΑΣ με νέα περιπολικά και αλεξίσφαιρα (εικόνες)

Ο εξοπλισμός κατανέμεται σε όλη τη χώρα, με βάση τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά συνολικά τα 31.000.000 ευρώ.

Περιλαμβάνει την προμήθεια 675 οχημάτων, 15.690 αλεξίσφαιρων γιλέκων, καθώς και μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων (επιχειρησιακές στολές, προστατευτικά κράνη, άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης, χειροπέδες κ.λπ.) και άλλου τεχνικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού (θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλκοολόμετρα κ.λπ.).

Ο παραπάνω εξοπλισμός κατανέμεται σε όλη τη χώρα, με βάση τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Όσον αφορά στα 675 αυτοκίνητα, κατανέμονται σε μάχιμες Υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα, όπως Άμεση Δράση, Αστυνομικά Τμήματα, υπηρεσίες Τροχαίας κ.λπ. ως εξής:

114 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

80 στην Αττική,

68 στη Θεσσαλία,

63 στο Νότιο Αιγαίο,

60 στη Θεσσαλονίκη,

48 στην Κεντρική Μακεδονία,

42 στο Βόρειο Αιγαίο,

41 στην Ήπειρο,

41 στην Κρήτη,

39 στη Δυτική Ελλάδα,

33 στη Δυτική Μακεδονία,

20 στη Στερεά Ελλάδα,

20 στην Πελοπόννησο και

6 στα Ιόνια Νησιά.

Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά (1.453) οχήματα, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει τα νέα οχήματα στις εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, Αντιστράτηγο Παναγιώτη Ντζιοβάρα και τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Ταξίαρχο Δημήτριο Παντελή.

Ο κ. Αρχηγός επιθεώρησε ακόμα και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, που παρέλαβε η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) για τις ανάγκες της επιχειρησιακής της αποστολής και περιλαμβάνει:

14 οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ αι μέσων,

αλεξίσφαιρα κράνη, γιλέκα μάχης – αλεξίσφαιρες πλάκες,

βοηθητικά ηλεκτρονικά σκοπευτικά για τυφέκια,

επιχειρησιακές φόρμες και βοηθήματα νυκτερινής παρατήρησης nightvision ,

αλεξίσφαιρες ασπίδες,

ειδικά φυσίγγια, αποστασιόμετρα, ανεμόμετρα για ελεύθερους σκοπευτές και

σχοινιά καταρριχήσεων με τα παρελκόμενά τους.

Τα (15.690) αλεξίσφαιρα γιλέκα κατανέμονται σε μάχιμες Υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης, σε όλη τη χώρα, ως εξής:

7.520 σε Αττική,

1.905 σε Θεσσαλονίκη,

700 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

700 σε Δυτική Ελλάδα,

700 σε Κρήτη,

550 σε Κεντρική Μακεδονία,

550 σε Δυτική Μακεδονία.

550 σε Ήπειρο,

550 σε Θεσσαλία,

550 σε Στερεά Ελλάδα,

500 σε Πελοπόννησο,

200 σε Βόρειο Αιγαίο,

200 σε Νότιο Αιγαίο και

150 στα Ιόνια Νησιά, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν ως απόθεμα.

Επιπλέον το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων (κράνη, μποτάκια και στολές μοτοσικλετιστών, επαναφορτιζόμενοι φακοί, χειροπέδες με θήκη, άρβυλα με υψηλή θωράκιση, κράνη μεγάλης ανθεκτικότητας κ.λπ.), καθώς και λοιπό τεχνικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές μετά των παρελκομένων τους, αλκοολόμετρα, κ.λπ.), όπως ενδεικτικά:

8.000 πλήρεις στολές αστυνομικών επιχειρήσεων και μέτρων τάξης,

8.000 άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης,

5.000 χειροπέδες με θήκη,

3.000 στολές δικυκλιστών,

3.000 ζεύγη μποτάκια δικυκλιστών,

3.000 κράνη μοτοσυκλετιστών,

3.000 κράνη μεγάλης ανθεκτικότητας,

1.010 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό πρόγραμμα,

1.000 επαναφορτιζόμενους φακούς,

1.000 αντιβαλλιστικά κράνη,

1.000 προστατευτικούς θώρακες και

422 θερμικές κάμερες, πολυμηχανήματα, αλκοολόμετρα & πομποδέκτες

Όσον αφορά στα 31 εκ. του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος προέρχονται:

18.450.445 ευρώ από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 5.715.124 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, 5.091.045 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ενώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών για την Ενεργητική Οδική Ασφάλεια, προέρχονται: 955.167 ευρώ από Περιφέρεια Θεσσαλίας, 590.293 ευρώ από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 390.602 ευρώ από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι, με το μεγάλο αυτό εξοπλιστικό πρόγραμμα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναβαθμίζεται αισθητά η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα και βελτιώνεται το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες, στον τομέα της ασφάλειας.

