H ΚΥΑ για το “click away” - Τι ισχύει για το λιανεμπόριο

Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα καταστήματα που λειτουργούν πλέον με την μέθοδο click away, τα κομμωτήρια και το νέο ωράριο των μετακινήσεων.

Πρεμιέρα έκανε σήμερα το σύστημα «click away» στα καταστήματα όλης της χώρας, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση λόγω και της υπερφόρτωσης των ταχυμεταφορών.

Επιτρέπεται δηλαδή η λιανική πώληση με διαδικασία προαγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η παραγγελία γίνεται είτε μέσω e-shop, είτε τηλεφωνικά, και η πληρωμή γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με POS, έξω από το κατάστημα. Η παραγγελία παραλαμβάνεται από ένα άτομο σε συγκεκριμένο χρόνο και με ηλεκτρονική απόδειξη. Στην σειρά αναμονής έξω από τα καταστήματα επιτρέπονται μόνο έως 9 άτομα και η απόσταση μεταξύ των πελατών πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.

Σε επιχείρηση που θα βρεθεί, σε έλεγχο, στο εσωτερικό της με πελάτη θα επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο -από 2.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. - και θα επιβάλλεται ταυτόχρονα και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.

Η υπηρεσία click away επιτρέπεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στον δρόμο, άρα όχι σε κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια, και πρέπει να έχουν, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τα ελεγκτικά συνεργεία, αναλυτική λίστα με τις προγραμματισμένες παραδόσεις της ημέρας.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργήσουν με το click away νοούνται ότι παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα.

Αναλυτικά η ΚΥΑ: