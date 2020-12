Οικονομία

Brexit: Συμφωνία για συνέχεια των συνομιλιών

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η Βρετανία και η ΕΕ συμφώνησαν σήμερα να κάνουν μια "ύστατη προσπάθεια" και να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας στην μετά-Brexit εποχή.

"Οι διαπραγματευτικές μας ομάδες εργάζονται νυχθημερόν τις τελευταίες ημέρες. Και παρά την εξάντληση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι ξεπεράστηκαν ξανά και ξανά οι προθεσμίες, θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση είναι υπεύθυνο να κάνουμε μια ύστατη προσπάθεια", ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

"Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήσαμε τους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να δούμε αν μπορούμε έστω και την τελευταία στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία".

H Βρετανία και η ΕΕ απέχουν πολύ σε βασικά ζητήματα των εμπορικών συνομιλιών του Brexit και επομένως ο λαός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία στις 31 Δεκεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

"Φοβάμαι ότι εξακολουθούμε να απέχουμε σε κάποια σημαντικά θέματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να παραιτούμαστε, θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα δεν θα αποχωρήσει από τις συνομιλίες", είπε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους. "Πρέπει να το επαναλάβω, το πιο πιθανό τώρα είναι φυσικά να προετοιμαστούμε για όρους ΠΟΕ, όρους Αυσταλίας". Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία αν η ΕΕ θέλει συμφωνία και ότι η Βρετανία θα καταβάλει την ύστατη προσπάθεια, ενώ επανέλαβε την πρότασή του να συνομιλήσει με άλλους ηγέτες της ΕΕ.

"Πάντα χαιρόμαστε να συνομιλούμε και να επιτυγχάνουμε πρόοδο εκεί που μπορούμε. Πιστεύω, όπως λέω, ότι συμφωνία μπορεί να υπάρξει αν οι εταίροι μας θέλουν, αλλά παραμένουμε σε μεγάλη διάσταση σε αυτά τα βασικά ζητήματα. Επανέλαβα την πρότασή μου που είναι ότι αν είναι απαραίτητο να συνομιλήσω και με άλλες πρωτεύουσες, θα το έκανα ευχαρίστως. Η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον τρόπο που διεξήχθησαν μεταξύ μας και αυτό είναι εντάξει".

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαιρέτισε την απόφαση της Βρετανίας και της ΕΕ να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας για την μετά-Brexit εποχή. Ο Μισέλ, ο οποίος προεδρεύει των Συνόδων Κορυφής της ΕΕ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter: "Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστεί εφικτή μια συμφωνία. Πρέπει να στηρίξουμε μια καλή συμφωνία".

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι χαρακτήρισε σήμερα καλό σημάδι την κοινή ανακοίνωση της Βρετανίας και της ΕΕ για συνέχιση των εμπορικών συνομιλιών τους και περιέγραψε ως σαφώς πολύ δύσκολη, αλλά πιθανή μια εμπορική συμφωνία για την μετά-Brexit εποχή.

"Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να αφήσουμε τους διαπραγματευτές να σημειώσουν πρόοδο-ακόμη και αυτή την τελευταία στιγμή. Η κοινή ανακοίνωση για τις διαπραγματεύσεις του Brexit είναι ένα καλό σημάδι. Μια συμφωνία είναι σαφώς πολύ δύσκολη, αλλά πιθανή", έγραψε ο Κόβενι στο Twitter.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ χαιρέτισαν σήμερα την παράταση των εμπορικών συνομιλιών με το Λονδίνο και δεσμεύτηκαν να πράξουν "όλα τα απαραίτητα βήματα" ώστε να εφαρμοστεί η όποια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν οι διαπραγματευτές το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με μια συντονισμένη απάντηση που περιγράφηκε στο Ρόιτερς.

"Χαιρετίσαμε την ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις ότι επιτεύχθηκε πρόοδος και ότι θα συνεχιστούν οι συνομιλίες. Οι επόμενες ημέρες θα είναι σημαντικές", πρόκειται να ανακοινώσουν οι 27, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

"Σε περίπτωση συμφωνίας που θα παρουσιάσει ο διαπραγματευτής, το Συμβούλιο (που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη) θα εξετάσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας χωρίς καθυστέρηση και, ανάλογα με την εξέταση, θα πράξει όλα τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό".