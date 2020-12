Πολιτική

Γεννηματά: Λύση τώρα για τους εργαζομένους στον τουρισμό

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύση στους 85.000 εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό.

«Να δώσει τώρα λύση στους 85.000 εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό με άμεση ενίσχυση από το κράτος για τον μήνα Δεκέμβριο», κάλεσε η Φώφη Γεννηματά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δήλώσή της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι τα προβλήματα από την πανδημία είναι εδώ και στην υγεία και στην οικονομία και όλοι οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό «με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ήταν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης και αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ) μέχρι και τον Οκτώβριο. Με απόφαση των Υυπουργών Εργασίας και Οικονομικών η ρύθμιση διεκόπη και με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ παραπέμπονται στο Ταμείο Ανεργίας των εποχικών (400 ευρώ τον μήνα για τρεις μήνες).

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από την μείωση της οικονομικής βοήθειας (από 534 ευρώ στα 400 ευρώ) οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα πληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο, αφού αυτή την εποχή ο ΟΑΕΔ χρειάζεται 40-60 ημέρες για να αρχίσει να πληρώνει.

Μιλάμε για 85.000 ανθρώπους και τις οικογένειές τους, που όσοι από αυτούς δούλεψαν φέτος στον τουρισμό, απασχολήθηκαν το πολύ για δύο μήνες.

Χωρίς εισόδημα, χωρίς προοπτική για το άμεσο μέλλον, με το άγχος να κυριαρχεί στη ζωή τους οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα μπορέσουν να κάνουν φέτος Χριστούγεννα. Η άμεση ενίσχυση από το κράτος για τον μήνα Δεκέμβριο είναι μονόδρομος.

Καλώ τον κ. Μητσοτάκη να δώσει λύση τώρα».