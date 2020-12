Πολιτική

Αχτσιόγλου: Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας

Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας όμως ότι «υπάρχουν ενδείξεις».

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Realnews», υποστηρίζει πως «υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας».

Απαντώντας στο ερώτημα «πως κρίνετε την εξέλιξη της πανδημίας έως τώρα;», η κυρία Αχτσιόγλου είπε, «Δυστυχώς, δραματική. Βρισκόμαστε στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης στον δείκτη θανάτων ανά 100.000 πληθυσμού. Οι δείκτες των διασωληνωμένων και των κρουσμάτων παραμένουν καθημερινά πολύ υψηλοί, ενώ μειώνονται τα τεστ. Την εξέλιξη αυτή καθόρισαν οι εγκληματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης: απολύτως ανεπαρκή μέτρα για τα νοσοκομεία, μη επίταξη ιδιωτικών ΜΕΘ, διπλό σύστημα καταγραφής και στρεβλή εικόνα για τα κρούσματα, απουσία μαζικών δωρεάν τεστ.

Αλλά και παντελής έλλειψη προετοιμασίας στο άνοιγμα των σχολείων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο άνοιγμα του τουρισμού χωρίς ενιαία πρωτόκολλα. Έτσι φτάσαμε μέσα σε ένα μήνα και μία βδομάδα η χώρα μας να μετράει 2.500 ανθρώπινες απώλειες. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για επανάπαυση, καθυστερήσεις και ανεμελιά του ιδίου και της κυβέρνησης. Είναι μια κυνική ομολογία αποτυχίας, χωρίς όμως καμία πρόθεση αλλαγής».

Στο δε ερώτημα αν «υπάρχουν ποινικές ευθύνες στη διαχείριση του κορονοϊού από την κυβέρνηση; Αποκλείετε το κόμμα σας να ζητήσει εξεταστική όταν τελειώσει η πανδημία;», η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παρατήρησε μεταξύ άλλων, «Σήμερα βρισκόμαστε σε συνθήκες μάχης. Καθημερινά χάνονται συνάνθρωποί μας. Τώρα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και να απαιτήσουμε την ελάχιστη στήριξη της δημόσιας υγείας που σας ανέφερα, για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και αυτές δεν κρύβονται. Εκτιμώ ότι δεν είναι η ώρα να γίνει νομικοποινική συζήτηση για πράξεις και παραλείψεις. Ενδείξεις, βέβαια, υπάρχουν για σειρά ζητημάτων όπως η διπλή καταγραφή κρουσμάτων, η εγκληματική διαχείριση σε κέντρα πρόνοιας, γηροκομεία κ.λπ. Αυτά, όμως, δεν είναι της παρούσης».