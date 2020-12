Κοινωνία

Κατασκοπεία υπέρ της Τουρκίας: Ομολόγησε ο Έλληνας ναυτικός

Αποκαλύψεις για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Πώς “στρατολογήθηκε” από υπάλληλο του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο.

Την Παρασκευή, εκτός απροόπτου, θα έχει περαιωθεί η προανάκριση με την υποβολή και των έγγραφων εξηγήσεων του 35χρονου υπαλλήλου του τουρκικού προξενείου στην Ρόδο, στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και της Κρατικής Ασφάλειας Αττικής και Ρόδου, που χειρίζονται την δικογραφία, για την πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας, που εξιχνιάστηκε κατόπιν μεθοδικής έρευνας, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020, προχθές.

Σημειώνεται ότι η όλη έρευνα της υπόθεσης έγινε σε στενή συνεργασία με την Ε.Υ.Π..

Τους αποδίδονται οι κατηγορίες της παράβασης του άρθρου 148 Π.Κ. (κατασκοπεία) και του Α.Ν. 376/1936 (περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων) κατά συναυτουργία και η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, με την περαίωση της, για να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και να ασκηθούν διώξεις για τα περαιτέρω.

Ο 54χρονος ναυτικός, μάγειρας σε πλοίο εταιρείας που εκτελεί δρομολόγιο στην άγονη γραμμή Ρόδου-Καστελλόριζου, έχει ήδη εξεταστεί και έχει ομολογήσει τα όσα του αποδίδονται, αφού τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί εις βάρος του ήταν συντριπτικά και συγκλονιστικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας “Δημοκρατική”, περιέγραψε στους επιτελείς της ΕΛΑΣ που διενήργησαν την έρευνα, πως είχε γνωρίζει τον 35χρονο σε κοινωνική εκδήλωση στην Ρόδο με άλλα άτομα από την Κομοτηνή και πως στην πορεία τον “στρατολόγησε” για να του παρέχει πληροφορίες και να φωτογραφίζει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης στο Αιγαίο με την Τουρκία τις κινήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως οχυρωματικές θέσεις, όσο και κινήσεις πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες κατέληγαν στους ενδιαφερόμενους της αντίπερα όχθης.

Ο 54χρονος μάλιστα δηλώνει «αφελής», τονίζοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί την βαρύτητα και την σοβαρότητα των «εξυπηρετήσεων» του, ισχυρίζεται ότι δεν είχε λάβει αμοιβή για τις «υπηρεσίες» του αυτές και όταν ο 35χρονος έγινε πιεστικός απέναντι του, ξεκίνησε να απομακρύνεται από αυτόν και να τον αποφεύγει.

Έχουν καταγραφεί κινήσεις του και επαφές του με τον 35χρονο σε κεντρική καφετέρια της Ρόδου, αλλά και επισκέψεις του 54χρονου σε διάφορα σημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

Οι έρευνες ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2020, ενώ συγκλονιστικά στοιχεία για την δράση του 54χρονου αντλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020! Καταγράφονταν εξάλλου συστηματικά οι επαφές του και οι τηλεφωνικές του συνομιλίες.

Σε ό,τι αφορά τον 35χρονο, έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν και υπηρετεί σε καίρια θέση στο τουρκικό προξενείο της Ρόδου.

Νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι από την έρευνα στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού και κατασχέθηκαν 4 υπολογιστές και 8 τηλέφωνα.

Δεν είναι όλα λειτουργικά, αλλά θα αποσταλούν στο σύνολο τους στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο. Ο ίδιος δεν ανέφερε ακόμη τίποτε για την εμπλοκή του στην υπόθεση και δεν έδωσε εξηγήσεις έστω και προφορικά.

Τονίζεται ότι ο 35χρονος δεν “απολαμβάνει” διπλωματικής ασυλίας. Το συγκεκριμένο άτομο συνόδευε μάλιστα τον Τούρκο Πρόξενο στη Ρόδο σε όλες του τις εκδηλώσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 η εφημερίδα “Δημοκρατική” είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ, που δεν διαψεύστηκε, αναφερόμενο στον θόρυβο που είχε ξεσπάσει στους κόλπους των Μουσουλμάνων της Ρόδου, από πληροφορίες που έφεραν τον συγκεκριμένο υπάλληλο του τουρκικού προξενείου της Ρόδου να είναι υποψήφιος για την προεδρία του Σωματείου Αδελφοσύνη του πολιτιστικού συλλόγου Μουσουλμάνων της Ρόδου.

Το ζήτημα αποτελούσε τότε το πρώτο θέμα συζήτησης μεταξύ των Μουσουλμάνων του νησιού, καθώς για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ατόμου είχε ανακύψει σοβαρό θέμα τον Φεβρουάριο του 2017, που έφτασε μέχρι και στη Βουλή των Ελλήνων.