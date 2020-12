Αθλητικά

Λαμία – Ολυμπιακός: ξέσπασαν οι πρωταθλητές

Οι Πειραιώτες δε σήκωσαν το πόδι… από το γκάζι και πέτυχαν μια εντυπωσιακή νίκη σε βάρος της ουραγού του πρωταθλήματος.

Με έξι γκολ... φιλοδώρησε την ουραγό του βαθμολογικού πίνακα, Λαμία ο Ολυμπιακός (6-0), στο «Αθανάσιος Διάκος», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, με τρία γκολ στο ά και άλλα τρία στο μέρος, έκανε επίδειξη δύναμης και πανηγύρισε την 9η νίκη του σε 10 αγώνες, καθώς μετρά και μια ισοπαλία. Το σκορ άνοιξε στο 13΄ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ακολούθησαν τα γκολ των Γιαν Εμβιλά (33΄) και Γιουσέφ Ελ-Αραμπί (35΄).

Στο 82ο λεπτό, ο Σουντανί ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι ενώ ο Σαραμαντάς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 73ο λεπτό, αφήνοντας με 10 παίκτες την ομάδα του Μπάμπη Τενέ. Με κεφαλιά ο Κάιπερς στο 83΄ διαμόρφωσε το 5-0 και ο Μασούρας στο 87ο λεπτό... έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Φορτούνη που είχε μείνει εκτός αποστολής, καθώς και χωρίς τους τραυματίες Βαλμπουενά και Ντρέγκερ. Η Λαμία αν και έκανε υπερπροσπάθεια και είχε πολλές τελικές, σε κάποιο σημείο κατέρρευσε.

Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, αφού η μπάλα κολλούσε λόγω της βροχής που είχε πέσει, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε να επηρεάζεται. Η ομάδα του Πειραιά μπήκε με την αυτοπεποίθηση του πρωτοπόρου απέναντι στην ουραγό και στο 13΄ έκανε το 1-0 από κεφαλιά του Μπουχαλάκη, αφού πρώτα ο τερματοφύλακας της Λαμίας, Θεοδωρόπουλος είχε διώξει με γροθιά την μπάλα, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μασούρα από αριστερά. Οι «ερυθρόλευκοι», όμως στην ίδια φάση, αφού ο Σεμέδο δέχτηκε δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από σύγκρουση με τους Θεοδωρόπουλο και Αντέτζο, έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για να ξανασηκωθεί και να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Στο 29ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης είχε μία ακόμη ευκαιρία να σκοράρει, όταν κέρδισε φάουλ λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Λαμίας, το εκτέλεσε, αλλά η μπάλα έπεσε πάνω στο τείχος. Μετά από νέο σουτ του Σισέ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Η ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» ήταν πασιφανής και στα δύο μισά του γηπέδου και το δεύτερο γκολ δεν άργησε. Στο 34΄, με ένα εξαιρετικό σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, ο Εμβιλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον Θεοδωρόπουλο ανίκανο να αντιδράσει. Μόλις ένα λεπτό αργότερα (35΄), ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα ακόμη γκολ, αυτή την φορά με πρωταγωνιστή τον Γιουσέφ Ελ-Αραμπί. Ο Μασούρας έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μαροκινός πρόλαβε τον Τζανετόπουλο, έβαλε το πόδι από κοντά και «έγραψε» το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός έψαχνε τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν την έβρισκε. Στο 56΄ τη βρήκε η Λαμία, αλλά δεν την αξιοποίησε. Από κοντά ο αφύλαχτος Βασιλακάκης, μετά από λάθος του Πέπε, έκανε το πλασέ από πάσα του Τσούκαλου, με την μπάλα να περνά όμως πάνω από το δοκάρι. Η Λαμία κέρδισε και πέναλτι στο 64ο λεπτό, όταν ο Βάτσιος είδε στο VAR ότι είχε κάνει χέρι ο Ραντζέλοβιτς, ο Ντέλετιτς το εκτέλεσε, αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε τη μία αλλαγή μετά την άλλη, δίνοντας ανάσες στους βασικούς και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο Ολυμπιακός θα πετύχαινε τρία ακόμη γκολ!

Στο 78΄, ο Ραντζέλοβιτς ζήτησε πέναλτι για χέρι του Σαραμαντά, η φάση ελέγχτηκε το VAR και ο Βάτσιος υπέδειξε πέναλτι για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Σαραμαντάς αντίκρυσε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Στο 82ο λεπτό, ο Σουντανί ευστόχησε από την άσπρη βούλα διαμορφώνοντας το 4-0. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς δεν είχαν πει την τελευταία λέξη τους, αφού στο 83΄ λεπτό με κεφαλιά ο Κάιπερς, μετά τη σέντρα του Ραντζέλοβιτς, έκανε το 5-0. Στο 83΄, ο Ανδρούτσος έκανε τη σέντρα, ο Μασούρας άπλωσε το αριστερό πόδι και διαμόρφωσε το τελικό 6-0, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια επιβλητική νίκη.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)

Κίτρινες: Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς - Εμβιλά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μπάμπης Τεννές): Θεοδωρόπουλος, Σαραμαντάς, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Παλαβαντισβίλι (46΄ Τσούκαλος), Προβυδάκης, Μπουλούλης (46΄ Βασιλακάκης), Ντέλετιτς (85΄ Βασίλης), Ζιούλης, Ρόμανιτς, Αραμπούλι (85΄ Βλαχομήτρος)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια (65΄ Ανδρούτσος), Σεμέδο (66΄ Παπαδόπουλος), Σισέ, Χολέμπας, Εμβιλά (46΄ Πέπε), Μπουχαλάκης, Τιάγκο Σίλβα (75΄ Κάιπερς), Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Αραμπί (62΄ Σουντανί)