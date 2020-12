Αθλητικά

F1: Ο Φερστάπεν κατέκτησε την πρωτιά στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull ξεκίνησε και τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, βάζοντας τέλος στο σερί της Mercedes.

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε και τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, στον 17ο και τελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1.

Ο 23χρονος Ολλανδός οδηγός της Red Bull αναδείχθηκε πρώτος στην πίστα “Yas Marina” του Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας έτσι τη δεύτερη φετινή και δέκατη συνολικά στην καριέρα του νίκη. Επίσης έβαλε τέλος στις συνεχείς επιτυχίες της Mercedes στα τελευταία έξι Grand Prix.

Ο Βαλτέρι Μπότας της Mercedes τερμάτισε δεύτερος και στην τρίτη θέση ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, επίσης της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον.