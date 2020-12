Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: τετραπλάσια του μέσου όρου η θνητότητα στη Δράμα

Εκατόμβη νεκρών στο νοσοκομείο της πόλης. Ο μέσος όρος πλησιάζει τα επίπεδα του Βελγίου, που έχει την θλιβερή παγκόσμια πρωτιά στη σχετική κατάταξη.

Σοκ προκαλεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή στη Δράμα, από επιπλοκές του κορονοϊού. Οι 136 θάνατοι που σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μόλις 80 μέρες, ξεπερνούν κατά 4,1 φορές τον μέσο όρο θνησιμότητας στην Ελλάδα και προσεγγίζουν τα ποσοστά του Βελγίου, της πρώτης χώρας σε θνητότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε στα τοπικά ΜΜΕ την Παρασκευή η διοικήτρια του νοσοκομείου Δράμας, Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου, μέχρι την Πέμπτη 121 Δραμινοί έφυγαν από τη ζωή στο νοσοκομείο της πόλης και άλλοι 15 σε νοσοκομεία άλλων νομών, όπου είχαν διακομιστεί.

Σε έναν πληθυσμό 96.845 κατοίκων στο νομό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε θνησιμότητα 140 ανθρώπων ανά 100.000 πληθυσμού, ή 1.404 σε αναλογία ενός εκατομμυρίου. Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα Worlometers, η Ελλάδα σήμερα καταγράφει θνησιμότητα 340 ανθρώπων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ το Βέλγιο, πρώτο στη θλιβερή λίστα της θνησιμότητας το ποσοστό είναι 1.532 θάνατοι ανά εκατομμύριο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διευθύντριας του νοσοκομείου Δράμας, από τις 20 Οκτωβρίου μέχρι και την περασμένη Πέμπτη:

Υπήρξαν 783 νοσηλείες σε απλές κλίνες και 31 στη ΜΕΘ – Covid.

Σήμερα στη ΜΕΘ – Covid του Νοσοκομείου, συνολικής δυναμικότητας 12 κλινών, νοσηλεύονται 9 ασθενείς.

Οι διακομιδές σε άλλα Νοσοκομεία ήταν 154 σε απλές κλίνες Covid, ενώ οι διακομιδές για ΜΕΘ – Covid ήταν 17, συμπεριλαμβανομένων και των 3 αεροδιακομιδών στην Αθήνα που έγιναν στις 26 Νοεμβρίου.

Οι προσελεύσεις στο ΤΕΠ Covid ήταν συνολικά 2.728, ενώ υπήρξαν και άλλα 2.153 περιστατικά, απλά παθολογικά, non covid.

