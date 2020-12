Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: θρίαμβος για τον “Δικέφαλο”

Ο ΠΑΟΚ πήρε με σχετική άνεση το ροζ φύλλο αγώνα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ένα εκρηκτικό διάστημα, από τα τέλη της πρώτης έως τα μέσα περίπου της δεύτερης περιόδου, με κορυφαίο τον Γιώργο Τσαλμπούρη, καθόρισε τη σημερινή αναμέτρηση στο "PAOK Sports Arena", για την 7η αγωνιστική της Basket League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Λεπτά στα οποία ο «Δικέφαλος», με τον Άρη Λυκογιάννη να πραγματοποιεί το ντεμπούτο στον πάγκο του, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό, «έχτισε» διαφορά στο σκορ και έφτασε, με άνεση, στη νίκη, με 75-64.

Ο Τσαλμπούρης τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (4/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 2 κοψίματα. Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Γιάννης Κουζέλογλου (16π., 6 ριμπ.).

Χαρακτηριστικά του αγώνα αποτέλεσαν, επίσης, η υπεροπλία των «ασπρόμαυρων» στη ρακετά (39 με 30 τα ριμπάουντ υπέρ τους) και το δημιουργικό τους παιχνίδι (17 ασίστ, 7 κλεψίματα), με τους «κίτρινους» να έχουν 7 ασίστ και 19 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 47-35, 63-46, 75-64

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Σώμος, Πιτσίλκας

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Μπιτς 5 (1), Λοβ 7, Γκρίφιν 12 (3), Κακλαμανάκης 6, Καμπερίδης 5 (1), Κονάτε 2, Τσαλμπούρης 22 (4), Μαργαρίτης, Ιατρίδης, Παπαντωνίου 3 (1), Τέρνερ 7 (1) Μήτρου-Λονγκ 6.

ΆΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Σούλερ 5 (1), Κουζέλογλου 16 (1), Τσάλμερς 9 (1), Ντραγκίτσεβιτς 8, Ντεκόζι 13 (1), Σταμάτης 2, Σλαφτσάκης, Φλιώνης, Μιλόσεβιτς, Χαριτόπουλος, Λιτλ 11 (3).