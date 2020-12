Οικονομία

Σταϊκούρας: Πλην του ΟΟΣΑ, όλες οι μελέτες προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη το 2021

Ο Υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επενδύει στην καταστροφή της χώρας.

Από τις 42 ελληνικές και διεθνείς μελέτες που υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη το 2021 θα είναι ισχυρή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει τη μελέτη του ΟΟΣΑ, γιατί «επενδύει στην καταστροφή της χώρας» είπε σε παρέμβασή του στη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Καταθέτω τις εκτιμήσεις 42 διεθνών οργανισμών, οίκων αξιολόγησης, τραπεζών, κέντρων μελετών και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που με βάση τα σημερινά δεδομένα, λένε ότι η Ελλάδα θα “τρέξει” με ύφεση 8,9% το 2020 (εμείς υποστηρίζουμε 10,5%) και με ανάπτυξη 4,1% το 2021».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ο κ. Σταϊκούρας, «θεωρεί ότι η Ελλάδα θα τρέξει το 2021 με +5%, το ΔΝΤ με +5,7%, το "Φόκους Εκονόμικς Κονσένσους" με +4,5%, ενώ έχουμε και τις αναλύσεις του ΣΕΤΕ, των τραπεζών, των πάντων. Άρα από όλους τους φορείς που υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη θα είναι ισχυρή το 2021, της τάξης 4-5%, υπάρχει ένας, ο ΟΟΣΑ, που υποστηρίζει ότι θα είναι μόλις 0,9%. Κι εσείς μιλάτε μόνο για αυτή τη μελέτη, γιατί επενδύετε στην καταστροφή της χώρας», είπε ο κ. Σταϊκούρας απευθυνόμενος σε όσους από την αντιπολίτευση αμφισβητούν τις προβλέψεις της Κυβέρνησης.

«Επικαλείστε την έκθεση του ΟΟΣΑ, κάνοντας το ίδιο λάθος που είχατε κάνει τον Απρίλιο, όταν ο οργανισμός έλεγε ότι η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας θα είναι 35% και το άλλαξε», συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

«Έρχονται και επανέρχονται, χωρίς να καταθέτουν ποσοτικά στοιχεία και χρησιμοποιούν φρασεολογία ότι το οικονομικό επιτελείο είναι αφελείς και επικίνδυνοι», είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι καταθέτει πρόσθετα στοιχεία «μπας και κάποια στιγμή τα πάρετε από τα πρακτικά και τα διαβάσετε».

Επίσης, στις επικρίσεις για συνεχείς αλλαγές των προβλέψεων της Κυβέρνησης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «οι αλλαγές στις προβλέψεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι συνεχείς. «Μόνο η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αλλάξει εκτιμήσεις από τον Απρίλιο; Δεν έχετε δει τι έχει γίνει με τις προβλέψεις της ΕΚΤ, της Επιτροπής, της ισπανικής κυβέρνησης; Τον Μάρτιο, όλοι αυτοί υποστήριζαν ότι η Ευρώπη θα έχει ανάπτυξη. Δείτε τον σχετικό πίνακα και πείτε μου μια χώρα που να μην έχει μεταβάλει τις εκτιμήσεις της από τον περασμένο Απρίλιο...», παρατήρησε ο κ. Σταϊκούρας.

Κάλεσε επίσης την αξιωματική αντιπολίτευση «εάν δεν σας αρέσουν οι εκτιμήσεις των χωρών, διαβάστε τουλάχιστον την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο επικεφαλής της οποίας ήταν πολύ κοντά σε εσάς. Η έκθεση του Μαΐου υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα έχει ανάπτυξη 2%, στη συνέχεια έλεγε ότι, ανάλογα με σενάρια, η ύφεση το 2020 θα μπορούσε να είναι από 4% μέχρι 9,5%...».