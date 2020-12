Κόσμος

Κορονοϊός: απρόθυμοι να εμβολιαστούν οι Αυστριακοί

Μόλις 1 στους 5 δηλώνει ότι θα εμβολιαστεί σε κάθε περίπτωση, ενώ το 83% είναι κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Μόλις ένας στους πέντε Αυστριακούς θέλει σε κάθε περίπτωση να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, ενώ στη μεγάλη πλειονότητά τους οι πολίτες απορρίπτουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως διαπιστώνεται σε αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα και πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Αυστριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΡΑ) και του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου ATV.

Στην ερώτηση ως προς την προθυμία εμβολιασμού και με διαβάθμιση μεταξύ μηδέν ("σίγουρα όχι") και δέκα ("απολύτως σίγουρα"), το 29% δήλωσε ότι σίγουρα δεν θα εμβολιαστεί και μόνο το 17% θέλει "απολύτως σίγουρα" να κάνει το εμβόλιο , ενώ, ένα άλλο 13% έθεσε την προθυμία του να εμβολιαστεί στο "οκτώ" ή στο "εννέα" της διαβάθμισης.

Ειδικά, οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος του ομοσπονδιακού καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς δηλώνουν σε ποσοστό 24% ότι "απολύτως σίγουρα" θα εμβολιαστούν, όπως επίσης και οι άνω των 60 ετών, σε ποσοστό 29%.

Σύμφωνα με την έρευνα "Αυστριακή τάση" -- η οποία εξετάζει τακτικά, ανά δύο μήνες την πολιτική διάθεση του πληθυσμού -- το 83% των ερωτηθέντων απορρίπτουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και μόνο σε ποσοστό 14% τον υποστηρίζουν.

Διχασμένος εμφανίζεται ο πληθυσμός και στην αξιολόγηση των νέων μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 7 Δεκεμβρίου, όπου, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) τα θεωρεί "ακριβώς σωστά", ένα άλλο τρίτο (33%) τα αξιολογεί ως "πολύ χαλαρά" και το ένα πέμπτο (22%) τα εκλαμβάνει ως "πολύ σκληρά".

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Σοσιαλδημοκρατικού, όπως και του μικρότερου κόμματος, του ΝΕΟΣ, εμφανίζονται να υποστηρίζουν σκληρότερα μέτρα περισσότερο από τους ψηφοφόρους των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων, Λαϊκού και Πράσινων.

Στη δημοσκόπηση οι ψηφοφόροι του δεύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων, στην συντριπτική πλειονότητα τους, θεωρούν τα μέτρα εξαρχής "υπερβολικά".