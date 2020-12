Αθλητικά

Βόλος – Παναιτωλικός: άντεξαν οι φιλοξενούμενοι

Ο Βόλος έπαιζε για περισσότερη από μια ώρα με παίκτη παραπάνω, κέρδισε και πέναλτι, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι του Βόλου με τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 12η αγωνιστική της Super League, αφού οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Η ομάδα του Αγρινίου αγωνίστηκε από το 28΄ με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Τζανακάκης με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Και οι δύο ήθελαν τους τρεις βαθμούς της νίκης, αφού ο Βόλος έχει να κερδίσει από τις 17 Οκτωβρίου, ενώ ο Παναιτωλικός πήρε την πρώτη του νίκη την περασμένη αγωνιστική επικρατώντας 2-1 της ΑΕΛ. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι στην 6η θέση με 15 βαθμούς, ενώ ο Παναιτωλικός είναι 12ος με 8β.

Στο 59΄ ο Βόλος κέρδισε πέναλτι το οποίο πήρε ο Περέα σε ανατροπή του μέσα στην περιοχή από τον Περέιρα, όμως ο Μελίσσας απέκρουσε την εκτέλεση του Ουάρντα και κράτησε το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Στο 69' είχαμε νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο, με το σουτ του Δουβικα, από το γύρισμα του Περέα, να βρίσκει στα πόδια του Κωνσταντόπουλου και να καταλήγει κόρνερ. Ο Βόλος συνέχισε να πιέζει στο Β΄ ημίχρονο τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να κρατήσουν την εστία τους ανέπαφη και να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες κάρτες: Κολόμπο, Ουάρντα - Μελίσσας

Κόκκινες κάρτες: 28΄ Τζανακάκης (2 κίτρινες)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Βόλος: Κλέιμαν, Ντεντάκης, Κολόμπο, Σάντσες, Ριένστρα, Νίνης, Περέα, Ουάρντα, Μαρτίνες, Μπαρτόλο, Δουβίκας.

Παναιτωλικός: Μελίσσας, Κωνσταντόπουλος, Λιάβας, Τζανακάκης, Ταχάρ (90΄΄ +6΄ Βάντερστον), Τσινγκάρας, Ντάλσιο, Γιάκολις (53΄ Περέιρα), Μεντόσα (53΄ Μάζουρεκ), Βέργος (71΄ Αζάντι), Ντίας.