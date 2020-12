Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκλονίζει το “ημερολόγιο” που κρατούσε εκπαιδευτικός κατά τη νοσηλεία του (βίντεο)

Έχασαν τη “μάχη” για τη ζωή μία 47χρονη νοσηλεύτρια και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης.