Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Η μοναξιά της καραντίνας και η ψυχολογική υποστήριξη από... αστυνομικούς (βίντεο)

Έναν μήνα σε καθεστώς lockdown συμπληρώνει η Θεσσαλονίκη. Αν και η εγκληματικότητα έχει μειωθεί, οι κλήσεις στην Αστυνομία έχουν διπλασιαστεί.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Οι αστυνομικοί στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω πανδημίας, έχουν επωμιστεί ακόμη έναν ρόλο. Είναι οι άνθρωποι που δέχονται πρώτοι την αγωνία και τον πόνο των συμπολιτών τους.

«Υπάρχουν τηλεφωνήματα είτε για να ακούσουν μια καλή κουβέντα, προσπαθούμε να νιώσουν ότι είμαστε κοντά τους. Όσο μπορούμε βοηθάμε», λέει ο Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Βάιου.

Ο υπαστυνόμος Αχιλλέας Νάχαμος είναι από τους πλέον έμπειρους στην Υπηρεσία. Έχει διαχειριστεί εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά. «Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Την τελευταία φορά κάποιο άτομο με ψυχολογικά και αυτοκτονικές τάσεις, ζητούσε βοήθεια να μιλήσει μαζί μας. Ήμασταν συνεχώς μαζί του τηλεφωνικά να του λύσουμε το πρόβλημα. Στείλαμε σταθμούς τον βρήκαμε και δώσαμε και λύση στο πρόβλημα του», δηλώνει.

Δεν είναι λίγες οι φορές που πολίτες κάλεσαν στο 100 μόνο και μόνο για να μην νιώθουν μόνοι. «Υπάρχουν περιπτώσεις κυρίως τις βραδινές ώρες, όσο μπορούμε προσπαθούμε να τους ενθαρρύνουμε και να τους προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια από τη δική μας μεριά», εξηγεί η Υπαρχιφύλακας Ευθυμία Παναγιωτίδου.

Εκατοντάδες πολίτες καλούν καθημερινά στο τηλέφωνο της Άμεσης Δράσης για να ζητήσουν απαντήσεις για διάφορα θέματα. Ωστόσο, το “100” λειτουργεί για να δέχεται επείγουσες κλήσεις για περιστατικά αστυνομικού ενδιαφέροντος.