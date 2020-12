Αθλητικά

Προμηθέας – Κολοσσός: στη γραμμή των βολών κρίθηκε το “θρίλερ”

Συναρπαστική αναμέτρηση στην Πάτρα, με το ροζ φύλλο αγώνα να καταλήγει στον πιο ψύχραιμο.

Με 5/6 εύστοχες βολές του Δημήτρη Αγραβάνη, ο Προμηθέας πήρε το... θρίλερ με τον Κολοσσό, στην Πάτρα, επικρατώντας με 69-67, για την 7η αγωνιστική της Basket League. Mε εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, όταν οι Αχαιοί έκαναν πάρτι, τα υπόλοιπα 30 λεπτά ήταν ισορροπημένα για τους δύο αντιπάλους και ο νικητής κρίθηκε, μετά από «μάχη», στις λεπτομέρειες. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά πέτυχε τη 2η νίκη της σε 3 αγώνες και έφτασε τους 5 βαθμούς, ενώ οι Ροδίτες (9β.) που αφίχθησαν στην Πάτρα ανήμερα του αγώνα, καθώς χθες δεν κατάφεραν να πετάξουν λόγω κακοκαιρίας μετρούν 4 ήττες σε ισάριθμους αγώνες μακριά από την έδρα τους και πέντε στο σύνολο σε 7 αγώνες.

Πρώτος σκόρερ του Προμηθέα αναδείχτηκε ο Ντάνι Αγμπελέσε με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Δημήτρης Αγραβάνης είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ την τριπλέτα των ηγετών των Αχαιών συμπλήρωσε ο Βαγγέλης Μάντζαρης με 15 πόντους (4/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Θοδωρής Ζάρας σημείωσε 14 πόντους για την ομάδα του «σμαραγδένιου νησιού», ο Βασίλης Ξανθόπουλος 12, ενώ από 10 πόντους πέτυχαν οι Άρτις και Άντριτς.

Τα δεκάλεπτα: 19-6, 35-36, 53-54, 69-67

Διαιτητές: Μπήτης-Ανδρικόπουλος-Μπίκας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 18, Αγραβάνης 17 (3), Γκάρετ 7 (1), Χριστοδούλου, Μάντζαρης 15 (4), Λούντζης 5 (1), Μίλερ 4, Ραντίτσεβιτς, Μαντζουκας 3 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Χάνας 3 (1), Άρτις 10 (1), Άντριτς 10 (2), Τούμπα 5, Γκόινς 5, Καμαριανός, Ξανθόπουλος 12 (2), Καντέρ 8, Μπίλλης, Ζάρας 14 (2)