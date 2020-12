Οικονομία

Κορονοϊός: Στην “εντατική” οι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τους μεγάλους χαμένους του δεύτερου lockdown είναι οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας.​