Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε ο Ανδρέας Φικιώρης

Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός που έγινε γνωστός μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, ο γνωστός από τις εκπομπές του στην τηλεόραση γιατρός, Ανδρέας Φικιώρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέθανε στον ύπνο του και βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου. Τα τελευταία χρόνια, έπασχε από καρδιολογικά προβλήματα.

Γνωστός για το σατιρικό του ύφος, είχε καταπιαστεί με διάφορες αμφιλεγόμενες θεραπείες και είχε γίνει επιχειρηματίας του χώρου της υγείας. Του είχε δοθεί το παρατσούκλι “Δρ Όζον”.

Για τον θάνατο του Ανδρέα Φικιώρη, έβγαλε ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεγάλα Πεύκα Κερατέας, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκλονισμένο και με μεγάλη λύπη ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής Λαυρεωτικής ότι το εξέχον μέλος του και διακεκριμένος ιατρός Αντρέας Φικιώρης απεβίωσε την 12/12/2020 στην οικία του στο Μετόχι σε ηλικία 72 ετών.

Είμαστε όλοι πολύ συγκλονισμένοι από την αιφνίδια και πρόωρη απώλεια του φίλου και γείτονά μας. Ο Αντρέας ήταν ο άνθρωπος που με πάθος και αγάπη για ό,τι έκανε άφηνε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε κάθε του πέρασμα. Χρωμάτιζε με ζωντανά και ανεξίτηλα χρώματα κάθε συναναστροφή όσο σύντομη και αν ήταν.

Αγάπησε με πάθος την οικογένειά του, τη δουλειά του και τον τόπο μας. Πρόσφερε όλο του το είναι και στους τρεις.

Θα λείψει σε όλους μας η καθαρή και δυνατή φωνή του, τα αγνά και γενναιόδωρα συναισθήματα του και το πλατύ χαμόγελό του.

Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε δωρεά χρημάτων σε κοινωφελές ίδρυμα της επιλογής των οικείων του».