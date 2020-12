Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: αφεντικό… στην πόλη οι “κιτρινόμαυροι”

Ντέρμπι με τα όλα του στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Περίσσεψαν… η ένταση και τα νεύρα.

Σε ένα ντέρμπι με μεγάλη ένταση, νεύρα, δοκάρι και πέναλτι, ο Άρης επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Μπρούνο Γκάμα μετέτρεψε σε γκολ την εσχάτη των ποινών πέντε λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χαρίζοντας στους «κίτρινους» τη νίκη και – παράλληλα – τη δεύτερη θέση, υποχρεώνοντας τους «ασπρόμαυρους» στην πρώτη φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν με το… καλησπέρα, όταν το φάουλ του Μπρούνο Γκάμα στο 2ο λεπτό σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αλέξανδρου Πασχαλάκη!

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ιδιαίτερα. Ένα τακουνάκι του Αντρίγια Ζίφκοβιτς βρήκε σε ετοιμότητα τον Ζάκαρι Μπουσέ ενώ μια κεφαλιά του Χρήστο Τζόλη πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Γάλλου. Και οι παίκτες του Άκη Μάντζιου τιμώρησαν τη… φλυαρία του ΠΑΟΚ.

Σε μία εξαιρετική αντεπίθεση, στο 38’, ο Μπερτόγλιο ανατράπηκε από τον Πασχαλάκη με τον Μπας Νάιχαους να δείχνει την άσπρη βούλα – απόφαση που επιβεβαίωσαν και οι Video Assistant Referees.

Ο Μπρούνο Γκάμα ευστόχησε για τέταρτη φορά στη φετινή σεζόν από το σημείο του πέναλτι, για το 1-0 στο 40’! Κι αφού το ψαλιδάκι του Στέφαν Σβαμπ ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Μπουσέ, οι δυο ομάδες πήγαν με το 1-0 στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο.

Με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα και ένα… αναιμικό σουτ του Ζίφκοβιτς που μπλόκαρε εύκολα ο Γάλλος τερματοφύλακας του Άρη στο 51’, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Ακόμα καλύτερο και πιο απειλητικό το διαγώνιο σουτ του Σφιντέρσκι στο 56’ που, όμως, δε βρήκε στόχο, με την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία να προσπαθεί αλλά να μη βρίσκει «καθαρή» ευκαιρία.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά σε μια φάση που εν τέλει δεν μέτρησε καθώς υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ, ο Μούσα Ουαγκέ τραυματίστηκε σοβαρά χτυπώντας στο δοκάρι, στην προσπάθειά του να σώσει την εστία του Πασχαλάκη στο πλασέ του Μπερτόγλιο.

Στο 73’, ο Νάιχους υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σούντγκρεν στον Τζόλη, με τον Ολλανδό διαιτητή, μετά από υπόδειξη του VAR, να βλέπει κι ο ίδιος τη φάση και να ανακαλεί εν τέλει την απόφασή του!

Οι κινήσεις των δυο προπονητών δεν άλλαξαν ιδιαίτερα την εικόνα του αγώνα. Το σουτ του Ζίφκοβιτς στο 85’ δε βρήκε στόχο όπως και εκείνο του Σαντέ Σίλβα στο 88’. Τίποτα δεν άλλαξε στα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων με τον Άρη να κρατάει το 1-0 μέχρι τέλους και να προσπερνά τον ΠΑΟΚ στο βαθμολογικό πίνακα.

Διαιτητής: Μπας Νάιχαους (Ολλανδία), Βοηθοί: Ρίτσαρντ Μπρόντικ (Ολλανδία), Ρότζερ Χόνινγκ (Ολλανδία), Τέταρτος: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου).

VAR: Κλέι Ρούπερτι (Ολλανδία), AVAR: Θεόφιλος Μωϋσιάδης (Ηπείρου).

Κίτρινες: Σίλβα, Μπεναλουάν – Αουγκούστο, Τσιγγάρας, Γιαννούλης.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Mάντζιος): Μπουσέ, Σούντγκρεν, Σάκιτς, Μπεναλουάν, Δεληζήσης, Σάσα, Ματίγια, Μπερτόγλιο (76’ Τζέγκο), Ματέο (62’ Σίλβα), Γκάμα (90’+7’ Μπαγκαλιάνης), Μάνος (61’ Λόπεθ).

Στον πάγκο: Σιαμπάνης, Ντάτκοβιτς, Μαντσίνι, Κάτσε, Γκάνεα.

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ουαγκέ (63’ Κρέσπο), Ίνγκανσον, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Αουγκούστο (79’ Εσίτι), Τσιγγάρας, Σβαμπ (79’ Τσόλακ), Ζίβκοβιτς, Τζόλης, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Βαρέλα, Περέιρα, Βιερίνια, Μουργκ, Κούτσιας.